Брутальный ужин Афанасия Максимова

Известный политик и бизнесмен Афанасий МАКСИМОВ в своем телеграм-канале вывесил фото своего брутального ужина. — Кровяная колбаса из медвежатины, кровь свежая, внутренности, жир, мясо, сердце, печень, почки, кароч не для слабонервных, настоящая пища для настоящих (далее смайлы), — пояснил ньюсмейкер. Афанасий Максимов известен как знатный охотник и рыбак, организатор элитных туров.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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