Бригады врачей Олекминской ЦРБ выехали в труднодоступные села

Благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения

национального проекта «Здравоохранения» центральные районные больницы улусов

Якутии оснащаются новым медицинским автотранспортом.

Так, Олекминская ЦРБ в течение прошлого 2022 года получила три новых

автомобиля УАЗ.

Как отметила главный врач Олекминской центральной районной больницы Анна

Гаврильева, это стало огромным подспорьем для медицинских работников.

Благодаря новым машинам медики Олекминска стали организовывать мобильные

бригады и выезжать в наслега района. В Олекминском районе 15 отдалённых

труднодоступных сёл, куда можно добраться лишь автозимником.

С начала текущего года в сёла и наслега уже осуществлено более 30 выездов на

профилактические осмотры, диспансеризацию взрослого и детского населения. В

ходе выездов «узкие» специалисты ЦРБ принимают население сёл. С собой везут

передвижное медицинское оборудование, в том числе передвижной ФЛГ.

Главный врач Олекминской центральной районной больницы отметила, что Главой

Якутии Айсеном Николаевым поставлена задача обеспечения качественным

медицинским обслуживанием каждого жителя республики, независимо от того, где

он проживает – в труднодоступном селе или в городе. Программа модернизации

первичного звена здравоохранения в Якутии создала благоприятные условия для

работы медиков районов.

«Отрадно, что руководство республики поддерживает развитие системы

первичного звена, обеспечивает современным медицинским автотранспортом.

Сейчас для населения ориентиром служит фирменная зелёная полоска и надпись

«Служба Здоровья». Тысяча благодарных пациентов, сотни выявленных на ранней

стадии различных заболеваний, более двухсот направлений в республиканские

медучреждения на углублённое обследование и дообследование, госпитализация и

выздоровления – это лишь малая толика результата выездной работы медицинских

работников Олекминской ЦРБ в труднодоступные сёла. За сухими цифрами стоит

огромный пласт работы врачей, медсестёр, фельдшеров. Жителей сёл мы заранее

информируем о выездах. Люди стали грамотнее и ответственнее относиться к

своему здоровью. Это говорит о том, что профилактическая, информационная

работа ведётся на высоком уровне», – рассказала Анна Гаврильева.

Новые автомобили используются для доставки лекарств, для транспортировки

пациентов и анализов и для других нужд больницы.

За 2018-2022 годы в Якутии по программе развития первичного звена

здравоохранения приобретены 229 единицы автотранспорта, в том числе 16

мобильных передвижных комплексов, 663 единиц медицинского оборудования, в

том числе 93 «тяжёлого оборудования».