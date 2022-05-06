06.05.2022
18:45
38
Якутия
Блогер Настя Ивлеева выделила деньги на отправку детских врачей в Якутию
Блогер выделила 500 тысяч рублей с продаж своих чипсов. С радостной новостью она поделилась в соцсети. В течение марта 1 рубль с каждой второй проданной пачки чипсов «Easy Peasy» Настя перевела в поддержку благотворительному фонду «Дорога Жизни». И благодаря этой сумме врачи смогли вылететь к больным детям в Якутию, которые из-за пандемии ждали в течение двух лет. Фонд занимается помощью детям-сиротам в тех регионах, где есть сложности с полноценным медицинским обеспечением, сообщает тгк Yakutsk News
Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.05.2022
112
06.05.2022
150
06.05.2022
101
06.05.2022
124
06.05.2022
300
06.05.2022
157
06.05.2022
143
06.05.2022
233
06.05.2022
235
06.05.2022
386
06.05.2022
460
06.05.2022
119
06.05.2022
148
06.05.2022
118
06.05.2022
233
06.05.2022
105
06.05.2022
149
06.05.2022
318
06.05.2022
742
06.05.2022
447
06.05.2022
179
06.05.2022
253
06.05.2022
418
06.05.2022
206
06.05.2022
350
06.05.2022
172
06.05.2022
198
06.05.2022
186
06.05.2022
177
06.05.2022
280
06.05.2022
175
06.05.2022
1012
06.05.2022
667
06.05.2022
353
06.05.2022
226
06.05.2022
297
06.05.2022
468
06.05.2022
531
06.05.2022
667
06.05.2022
219
06.05.2022
746
06.05.2022
388
06.05.2022
2720
06.05.2022
212
06.05.2022
384
06.05.2022
1075
06.05.2022
389
06.05.2022
304
06.05.2022
389
06.05.2022
890
06.05.2022
567
05.05.2022
3213
05.05.2022
677
05.05.2022
1986
05.05.2022
558
05.05.2022
975
ТОП НОВОСТИ
02.05.2022
9966
30.04.2022
9220
02.05.2022
7487
02.05.2022
6250
30.04.2022
5509
04.05.2022
5362
01.05.2022
5353
05.05.2022
4881
04.05.2022
4728
Добавить комментарий