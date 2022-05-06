Блогер Настя Ивлеева выделила деньги на отправку детских врачей в Якутию

Блогер выделила 500 тысяч рублей с продаж своих чипсов. С радостной новостью она поделилась в соцсети. В течение марта 1 рубль с каждой второй проданной пачки чипсов «Easy Peasy» Настя перевела в поддержку благотворительному фонду «Дорога Жизни». И благодаря этой сумме врачи смогли вылететь к больным детям в Якутию, которые из-за пандемии ждали в течение двух лет. Фонд занимается помощью детям-сиротам в тех регионах, где есть сложности с полноценным медицинским обеспечением, сообщает тгк Yakutsk News