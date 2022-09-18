Биатлонист из Якутии Николай Максимов стал чемпионом первенства России

Федерация «Союз биатлонистов России» развернула насыщенную соревновательную программу.

17 сентября в дисциплине «Роллер — гонка 15 км . Юниоры», уроженец Амги, Николай Максимов, с результатом 39:10.2, завоевал «золото» Первенства России, выполнил «Мастера спорта», и в очередной раз доказал на деле, что воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту высокорезультативны, конкурентоспособны, и стоит отметить, стабильно и уверенно отстаивают честь республики на ответственных стартах. Николай благодаря своему трудолюбию, спортивному характеру и самоотверженной преданности выбранному виду спорта, снискал любовь и уважение земляков и болельщиков. А сегодня ему аплодировали стоя уфимские болельщики!

Республику Саха (Якутия) на соревнованиях ещё представляют чульманские ребята Максим Бочкарёв и Дмитрий Земляков, группу возглавляет тренер республиканской сборной по биатлону Николай Шеломов.