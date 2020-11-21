Балабкиной показали «Гармонию» в Олекминске

В рамках рабочего визита в Олекминск вице-премьер правительства РС(Я) Ольга Балабкина сегодня, 20 ноября, посетила Национально-культурный центр «Гармония», ставший победителем федерального конкурса Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры», сообщает районная газета «Олекма».

Глава города Олекминск Альбина Масина и директор НКЦ «Гармония» Алена Колмыгина показали Ольге Валерьевне, какое оборудование было приобретено на средства, выделенные в рамках конкурса.

«Сумма соглашения по предоставлению субсидии на обеспечение, развитие и укрепление материально-технической базы составляет 4 525 663 рубля. Средства выделены из федерального, республиканского и местного бюджетов, на которые приобретены «одежда» сцены, сценические костюмы, мебель, музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование. Сегодня администрацией города и НКЦ «Гармония» условия соглашения исполнены на 100 процентов. За последние 15-20 лет мы впервые получили такую господдержку», – отметила Альбина Михайловна.

Ольга Балабкина выразила надежду, что с послаблением ограничительных мер олекминчане в полной мере оценят приобретенное оборудование и поблагодарила коллектив культурного центра за оперативную и слаженную работу.

Следующим пунктом в повестке второго рабочего дня в Олекминске вице-премьера Ольги Балабкиной стало посещение Городской детской модельной библиотеки. Нынче в рамках национального проекта «Культура» учреждению выделены средства из госбюджета на ремонт и переоснащение. В сопровождении главы района Николая Харбина, его заместителя по социальным вопросам Оксаны Саввиновой, начальника управления культуры Анны Кубряк и директора МКУ «Межпоселенческая библиотека» Алены Хачатрян Ольга Валерьевна осмотрела оборудование, приобретённое в рамках федеральной программы.

Алена Хачатрян показала вице-премьеру SMART-лабораторию, оборудованную очками виртуальной реальности, графическими планшетами, программируемыми роботами, ноутбуками. «На первом этаже библиотеки открыта сенсорная комната, оснащенная детским световым столом для рисования песком, настенными тактильно-развивающими панелями, настольными играми, наборами 4D SMARТ. Обновилась мебель и в детском абонементе. В АРТ–зоне создана особая атмосфера: стены украшены картинами и портретами из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», оформлена выставка детских работ соответствующей тематики. В читальном зале появились интерактивная доска, книжные стеллажи со встроенными компьютерными столами, установлены ПК для работы пользователей», – не без гордости рассказывает Алена Валерьевна.

Начальник управления культуры района Анна Кубряк отметила, что в рамках нацпроекта «Культура» также планируется ремонт сельского дома культуры в поселке Заречный и Олекминской детской школы искусств.