Айсен Николаев встретился с представителями издательства «Молодая гвардия»

Глава Якутии Айсен Николаев и кураторы якутской линейки серии «Жизнь замечательных людей» – первый заместитель директора издательства «Молодая гвардия» Елена Камедчикова и первый заместитель главного редактора издательства Мария Залесская – обсудили в Якутске 3 июля планы по подготовке и изданию новых книг о жизни выдающихся якутян.

Планируется, что биографии увидят свет к 2022 году, когда крупнейший регион России будет отмечать столетие со дня образования Якутской автономии.

Издатели предложили создать в Якутии внутреннюю редакционную коллегию, которая занялась бы отбором героев и авторов.

«Серия ЖЗЛ стала национальным достоянием, и якутская линейка ЖЗЛ выходит у нас на самом высоком уровне. Эту работу надо продолжать, поэтому мы предлагаем организовать местный редсовет. Он сориентирует нас по героям и авторам, ведь, безусловно, жители республики лучше понимают значимость и величие героев – своих земляков», — отметили гости, добавив, что к столетию ЯАССР также возможно выпустить подарочные комплекты трехтомников.

Айсен Николаев поддержал предложение издателей. В республике будет создана рабочая группа и редакционный совет по изданию новых биографий великих якутян. В работе примет участие председатель правления Союза писателей Якутии Наталья Харлампьева.

В серии ЖЗЛ уже изданы книги об Алексее Кулаковском, Платоне Ойунском, Максиме Аммосове и Михаиле Николаеве.