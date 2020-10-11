Автопробег по Якутии доказал преимущества газового топлива

Участники республиканского автопробега на газовом топливе, стартовавший 8 октября в составе трех машин, завершили маршрут в Якутске, преодолев более 800 километров.

«В процессе эксплуатации автомобиля мы не заметили каких-либо отличий от техники на бензиновом двигателе. Проехав более 800 километров, сделали кое-какие подсчеты. Так, мы залили 156 литров газа, а примерный расход топлива – 18 литров на 100 километров. Это гораздо дешевле по сравнению с бензином», — сообщил участник пробега по ветке Иенгра – Якутск Сергей Иванов.

Организаторы пробега едины во мнении, что его успешное проведение подтверждает необходимость в приобретении транспорта на газовом топливе. Кроме того, в перспективе это даёт возможность для развития газозаправочной инфраструктуры в регионе.

«Автотранспорт на газе имеет как экономические, так и экологические эффекты. Газ, определенно, дешевле, чем традиционный бензин. Более того, его использование снижает уровень выбросов. Автопробег позволяет нам продемонстрировать эти преимущества, и в дальнейшей перспективе сформировать сеть газовых заправок», — отметил заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин.

Для Якутии газовое топливо предпочтительнее еще и потому, что в регионе имеются огромные запасы природного газа — на сегодня они оцениваются в 2,3 трлн кубических метров. Ресурсную базу республики по газу составляют Чаяндинское, Средневилюйское и Мастахское газоконденсатные месторождения.

В ходе закрытия второго этапа автопробега «Южный маршрут» была организована выставка техники на газобаллонном оборудовании.

Напомним, министр энергетики России Александр Новак отметил, что переход на газомоторное топливо может снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель на 60 – 65%.



Справка:

Организатором второго автопробега по маршруту с. Иенгра (Нерюнгринский район) – Якутск выступило Министерство промышленности и геологии РС (Я). Участниками-спонсорами пробега стали АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «ЯТЭК» и ООО «Алдангаз».