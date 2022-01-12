12.01.2022
16:08
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Путешествия & Отдых

Авиакомпания АЛРОСА сохранит льготные тарифы для жителей Дальнего Востока

Авиакомпания АЛРОСА в 2022 году сохранит льготные тарифы для жителей Дальнего Востока. Федеральное агентство воздушного транспорта по результатам отбора включило авиакомпанию в число перевозчиков, которые в этом году продолжат продажу билетов по специальным тарифам.

В 2022 году льготные билеты можно будет приобрести на рейсы авиакомпании из Мирного в Анапу, Геленджик, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, а также из Полярного в Краснодар, Москву, Новосибирск, Симферополь и Сочи. Кроме того, продажа субсидированных билетов будет открыта на рейсы в Симферополь из Кемерово, Новосибирска, Томска, Тюмени и Уфы.

Субсидия будет распространяться на льготные категории пассажиров.

Фото: SAKHALIFE
Источник: ALROSA PR Team
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