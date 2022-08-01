01.08.2022
08:10
77
Погода
Август встречает нас жарой
Без осадков на Колыме и на юго-востоке, на остальной территории временами дождь, местами с грозами, при грозе порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +13+18°, на северо-западе +8+13°, днем температура в центре, на востоке +29+34°, на западе, севере, юге +23+28°, на северо-западе +13+18°.
В Арктических районах небольшой дождь, на западе порывы ветра до 14-19 м/с, температура воздуха ночью: +4+9°, на востоке +12+17°, днем +9+14, на востоке +20+25°.
В Якутске +21°, дым, вечером кратковременный дождь, возможна гроза, ветер юго-восточный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с, днем +30+32°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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