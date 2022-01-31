Ассоциация строителей АЯМ: определение приоритетов

Вопросы взаимодействия и определение приоритетов дальнейшего сотрудничества обсуждали 31 января 2022г. на совещании главы города Алдан с присутствием первого заместителя исполнительного директора Ассоциации строителей АЯМ Дмитрия Бузова.

По результатам проведения открытого аукциона, размещённого на однойиз электронных торговых площадок, стороны подписали контракт на выполнение работ по содержанию дорог общего пользования муниципального образования «Город Алдан» на 2022 год.

«Как ранее нами отмечено, дорожные работы ведутся непосредственно под контролем главы города Алдан Александра Бугая, служб городской администрации, представителей общественности и горожан, которых мы всегда благодарим за конструктивную критику, — резюмировал первый заместитель исполнительного директора Дмитрий Бузов.

Кроме того, сторонами принято решение о внесении изменений в соглашение о социально-экономическом партнёрстве в котором будут закреплены дополнительные положения по благоустройству города Алдан в рамках подготовки и реализации мероприятий: «Алдан – город трудовой доблести» и «Столетие золотого Алдана».

Глава администрации Александр Бугай поблагодарил руководство и коллектив Ассоциации строителей АЯМ за проделанную в 2021 году работу в сферах промышленного и гражданского строительства, обеспечения коммунальными и материальными ресурсами, автомобильного и железнодорожного транспорта, социальной поддержки населения и активное участие в общественной жизни города.