Арыйаану Тютрину вручили денежный сертификат

Вице-премьер Якутии Сергей Местников встретился с Арыйааном Тютриным, который на днях стал бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе в норвежском Осло – сообщает ЯСИА.

Сергей Местников горячо поздравил спортсмена, выразил гордость якутян за достойное выступление Арыйаана Тютрина на мировой арене. «Вольная борьба – это поистине наш любимый вид спорта. Мы увлеченно наблюдаем за схватками, болеем за наших борцов, многие якутяне с малых лет занимаются этим видом спорта. Поэтому для всех нас достижение Арыйаана на чемпионате мира особенно радостно», — сказал вице-премьер.

Арыйаан Тютрин рассказал о сборах, которые предшествовали участию в мировом чемпионате, о ярких моментах противостояния достойным и сильным соперникам. Он отметил, что долгая и упорная подготовка, совместная работа с тренером привели их к таким результатам.

Заслуженный тренер РС(Я) Иван Дмитриев отметил, что занимается с Арыйааном 13 лет. За эти годы якутский борец успешно выступал на различных спортивных аренах и показывал высокие результаты.

Арыйаан Тютрин — трехкратный бронзовый призер чемпионатов России, обладатель Кубка мира, победитель и призер международных турниров в составе сборной России. С этого года якутский борец выступает за белорусскую команду, завоевал золотую медаль чемпионата Беларуси по вольной борьбе.

Тренер обозначил, что главной целью дальнейшей подготовки Арыйаана Тютрина станет участие на Олимпийских играх в 2024 году в Париже.

Спортсмен и тренер выразили благодарность руководству республики и Усть-Алданского улуса за постоянную поддержку.

Леонид Спиридонов, первый заместитель министра по физической культуре и спорту, сказал, что достижение Арыйаана Тютрина совпало с 45-летием олимпийских побед якутских борцов в Монреале в 1976 году. Он отметил, что сегодня олимпийские надежды якутян во многом связаны с Арыйааном Тютриным.

Сергей Местников от имени руководства Якутии вручил Арыйаану Тютрину сертификат на сумму 400 000 рублей, тренеру Ивану Дмитриеву – на 200 000 рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.