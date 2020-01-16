АО «Водоканал» ознакомил со своими инвестпроектами председателей комитетов Ил Тумэна

Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) посетили объекты якутского Водоканала и ознакомились с инвестиционными проектами предприятия.

Председатель Комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров, председатель Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Яков Ефимов и председатель Контрольного комитета Евгений Перфильев в начале своего визита посетили водозаборную станцию. Народные избранники воочию увидели работу самых современных на Дальнем Востоке водозаборных сооружений, после чего оценили качество очищенной воды из реки Лены.

Следующим объектом предприятия, который посетили народные депутаты, стала станция биологической очистки стоков. Начальник станции Константин Кожухов провел гостей по всем цехам, в том числе и лаборатории. Там технологи показали им под микроскопом бактерии, которые развиваются в биореакторе и участвуют в очистке стоков. А самым наглядным показателем качества работы станции стала вода – грязная на входе и очищенная – на выходе.

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Главной целью визита народных депутатов стало знакомство с крупными инвестиционными проектами предприятия. Размер требуемого финансирования составляет более 5,5 млрд. рублей, найти которые без поддержки республиканской власти вряд ли получится. Средства нужны на строительство объектов водоснабжения и водоотведения в нескольких населенных пунктах Якутии, модернизацию действующих объектов, например, узла сгущения на станции биологической очистки стоков, требующего реконструкции, а также на сооружение канализационного коллектора №3 и водоузла №5 в столице республики.

Последние два проекта особенно важны для Якутска. Они должны взять на себя нагрузку по водоснабжению и водоотведению южной части города, которая сегодня активно застраивается. Генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов отметил, что необходимость в строительстве этих объектов есть уже сейчас:

«Мы знаем, что будут активно застраиваться кварталы «Воинская», «Радиополе» и т.д. Уже сегодня там есть множество кварталов, многоэтажек, которые пока работают на септиках. В наше время это нонсенс. Ну, и сами застройщики требуют от нас техприсоединения, а мы не можем этого сделать, потому что там нет наших сетей».

Председатель комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров порекомендовал предприятию проработать вопрос своего участия в разработке Стратегии социально-экономического развития города Якутска до 2032 года. Значительный импульс развитию города придаст строительства моста через Лену, что приведет к интенсивному освоению территории от юга города до Табаги.

«Программа обширная, большая, и мое мнение, что в ней должны быть задействованы не дилетанты, которых еще нужно обучать, а специалисты, то есть вы, «Водоканал». Сделана большая работа по очистке воды в целом, и я думаю, что вы, несомненно, должны участвовать в разработке этой программы» — резюмировал Павел Петров.

АО «Водоканал» задействовано в ней в части строительства очистных сооружений в поселке Табага. Этот вопрос было решено обсудить с руководством города совместно с народными депутатами на заседании Государственного собрания с приглашением всех заинтересованных сторон. «Мы продолжим работу в этом направлении, и внесем предложения на рассмотрение профильных комитетов Госсобрания», – подытожил Анатолий Кырджагасов.

Также в ходе беседы, была озвучена проблема бесхозных объектов водоснабжения и водоотведения. Многие инженерные коммуникации Якутска, которые возводятся при застройке территорий частными компаниями, не передаются должным образом специализированным организациям для дальнейшей эксплуатации. Народные избранники предложили объединить усилия с другими ресурсоснабжающими организациями, у которых есть схожие проблемы, чтобы найти комплексные пути их решения.