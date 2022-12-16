Аномальные холода в Якутии бьют все рекорды

Как только вокруг белеет, шерсть у рыси мгновенно осветляется. Нет, рысь не становится прямо-таки белой. Просто волосинки на несколько тонов светлее, а значит и замаскироваться в лесу зверю в несколько раз проще. На западе, юго-западе небольшой, днем на Колыме умеренный снег, на остальной территории преимущественно без осадков, местами морозные туманы. Порывистый ветер на Колыме, западе до 9-14 м/с, поземки, в Нерюнгринском районе до 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -43-48°, на северо-востоке -45-50 °, в низинах -53-58°, на западе, юго-востоке -33-38°, на юго-западе -28-33°, днем -40-45°, на северо-востоке -47-52°, на западе -30-35 °, юго-востоке, юго-западе -24-29°. В Якутске ночью преимущественно без осадков, туман, днем слабый снег, ветер западный 1-3 м/с. Температура ночью -45-47°, днем -39-41°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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