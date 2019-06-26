Anex Tour откроется в Якутии!

Совсем скоро! Долгожданное открытие в Якутии первого уполномоченного агентства, крупнейшего туроператора Anex Tour!

Один из самых надежных российских туроператоров уже более 25 лет успешно работает на рынке туристических услуг. Мы предлагаем отдых за границей и по России на любой вкус и бюджет, а также:

-Выгодные условия кредита от банков партнеров

-Беспроцентную рассрочку на туры по раннему бронированию

-Российский, надежный и зарекомендовавший себя бренд

-Профессиональные менеджеры с огромным опытом заграничных поездок

-Система лояльности для постоянных клиентов, а также для пенсионеров и многодетных семей

-Оповещение о горящих и выгодных предложениях.

Подробную информацию по продажам туров и предварительным расчетам можно узнать:

Звонок:

42-54-95

Whats App:

+79644209394

+79142720130

Instagram:

anex_tour_ykt