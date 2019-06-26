Anex Tour откроется в Якутии!

Совсем скоро! Долгожданное открытие в Якутии первого уполномоченного агентства, крупнейшего туроператора Anex Tour!
Один из самых надежных российских туроператоров уже более 25 лет успешно работает на рынке туристических услуг. Мы предлагаем отдых за границей и по России на любой вкус и бюджет, а также:
-Выгодные условия кредита от банков партнеров
-Беспроцентную рассрочку на туры по раннему бронированию
-Российский, надежный и зарекомендовавший себя бренд
-Профессиональные менеджеры с огромным опытом заграничных поездок
-Система лояльности для постоянных клиентов, а также для пенсионеров и многодетных семей
-Оповещение о горящих и выгодных предложениях.
Подробную информацию по продажам туров и предварительным расчетам можно узнать:
Звонок:
42-54-95
Whats App:
+79644209394
+79142720130
Instagram:
anex_tour_ykt