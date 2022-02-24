Андрей Тарасенко выйдет в прямой эфир

Премьер Якутии и члены правительства ответят на вопросы якутян в прямом эфире 26 февраля

В субботу, 26 февраля, состоится итоговый прямой эфир отчёта Правительства Республики Саха (Якутия). Прямая трансляция начнётся в 9:45 час. на каналах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим».

Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко и заместители Председателя Правительства расскажут о ходе проведения отчётов с муниципальными районами в этом году, подведут итоги 2021 года, обозначат планы на 2022 год, а также ответят на вопросы якутян.

Во время прямого эфира вопросы будут приниматься по многоканальному телефону: 8 (4112) 32-01-11.

Вопросы также можно задать через голосового ассистента (робота-оператора) по номеру: 8 (4112) 51-00-21 или отправить вопросы на портал One Click Yakutia https://yakutia.click/otchet2021/.

Отчёт исполнительных органов государственной власти будет транслироваться на ютуб-канале НВК «Саха».

В эфире примут участие первые заместители Председателя Правительства Дмитрий Садовников, Кирилл Бычков, Дмитрий Бердников, заместители Председателя Правительства Ольга Балабкина, Сергей Местников, Михаил Никифоров, а также руководители республиканских ведомств – по видеоконференцсвязи.