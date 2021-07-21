Аналитика МТС выявила самые популярные локации в Якутске

МТС составила рейтинг мест досуга и отдыха в столице Якутии на основе анализа обезличенного мобильного трафика с начала лета по 15 июля текущего года. В целом интернет-трафик в городе увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Лидером в рейтинге самых посещаемых мест отдыха Якутска этим летом стал городской пляж в 202 микрорайоне. Несмотря на ограничительные меры и отсутствие лежаков и зонтиков горожане проводят на пляже в среднем 2,5 часа. В это время они активно делятся впечатлениями – ведут прямые эфиры, обмениваются тяжелым контентом в соцсетях и мессенджерах, смотрят кино и сериалы.

Второе место по популярности занимает территория для отдыха в новом жилом квартале ДСК. Этим летом он показал максимальный прирост интернет-трафика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в 3 раза.

Третьим стал Парк здоровья и радости «Сатал» на 6 км Маганского тракта. Здесь также отдыхающие проводили не менее 2,5 часов и «качали» преимущественно тяжелый контент.

А вот главная площадь Якутска – площадь им. Орджоникидзе лишь на четвертом месте среди популярных локаций для досуга и отдыха якутян. Возможно именно здесь горожане предпочитают отдыхать без гаджетов: читать книги, играть с детьми, просто общаться. Однако и здесь большая доля потребляемого интернет-трафика приходится на фотоконтент в социальных сетях и мессенджерах, а также скачивание книг.

В целом, за полтора летних месяца объем передачи данных на сети МТС в популярных местах превысил объем 2020 года за аналогичный период более чем в 1,5 раза. Это стало возможно благодаря расширению емкости каналов связи и установки нового оборудования в местах отдыха в Якутске и пригородах.

«Мы ежегодно фиксируем увеличение потребности в высокоскоростном интернете в массовых местах отдыха и планомерно развиваем сеть МТС в популярных локациях Якутска и республики в целом. В этом году мы проводим во всех зонах покрытия рефарминг сетей, который позволит увеличить скорости мобильного интернет-трафика в 1,5-2 раза, чтобы абонентам не было тесно в сети и они с большим комфортом могли использовать все возможности интернет-сервисов: смотреть видео в HD-качестве, общаться по видеосвязи, играть в онлайн-игры», – прокомментировал врио директора МТС в Республике Якутия Евгений Куликов.