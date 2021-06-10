АЛРОСА представляет результаты продаж за май

АЛРОСА сообщает предварительные результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за май 2021 года.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в мае составил $365 млн, в том числе алмазного сырья – $346 млн, бриллиантов − $19 млн.

Всего за пять месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $1,926 млрд, в том числе алмазного сырья – $1,855 млрд, бриллиантов – $71 млн.

«Продажи в мае свидетельствуют о высоком спросе на алмазное сырье со стороны гранильного сектора в Индии. Несмотря на эпидемиологическую обстановку апреля и начала мая, которая с тех пор демонстрирует устойчивое улучшение, огранщики полностью адаптировались к ситуации и стабильно обрабатывают все доступные им объёмы. Со стороны конечного потребления на всех ключевых рынках сохраняется высокий спрос на ювелирную продукцию. В США он за первые четыре месяца текущего года превысил допандемийные уровни 2019 года на 30%, в Китае – на 10%», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА в 2021 г.

Данные по результатам продаж за месяц являются предварительными и могут быть уточнены. Возможные расхождения в суммах связаны с округлением. Приведенные в релизе сведения о состоянии алмазно-бриллиантового рынка являются оценкой компании на основе данных, доступных на момент его публикации. Более точную и подробную информацию о результатах продаж компания публикует ежеквартально вместе с операционными результатами. Окончательные данные по выручке приводятся в консолидированной финансовой отчетности по МСФО за соответствующие периоды. Предварительный график указанных публикаций доступен в Календаре инвестора.