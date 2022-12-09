АЛРОСА получила «золото» в рейтинге лучших работодателей РФ от Forbes

9 декабря 2022 г. – АЛРОСА получила «золото» в рейтинге лучших работодателей РФ, составленном журналом Forbes.

Как и в прошлом году, рейтинг оценивал количественные показатели участников по трем группам: «Экология» (E), «Сотрудники и общество» (S) и «Корпоративное управление» (G). По направлению «Экология» АЛРОСА получила платиновый статус, по остальным двум – золотой.

Организаторы рейтинга учли новые реалии 2022 года в методологии, сфокусировавшись на социальных параметрах, и оценивали наличие у компаний политик, выходящих за рамки привычного социального пакета, учитывали, кто из участников рейтинга в кризисных условиях смог сохранить штат и увеличить заработную плату.

Рейтинг Forbes публикуется с 2019 года. Всего в рейтинге приняли участие 118 компаний, организаторы распределили их по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза» в зависимости от набранных баллов.

Справка:

АЛРОСА ежегодно реализует многочисленные социальные и экологические инициативы в регионах присутствия. По итогам 2021 года компания сохранила лидирующие позиции в своей отрасли по объему ESG инвестиций, направив на них суммарно около 14 млрд рублей. Компания продолжает создавать рабочие места и обеспечивать работников конкурентоспособной зарплатой и льготами, сохраняя при этом в качестве приоритетов безопасность здоровья и жизни сотрудников.

Утвержденные в 2021 году Программа и цели в области устойчивого развития Группы АЛРОСА до 2025 года закрепили подход компании к устойчивому развитию, а также среднесрочные задачи и ключевые показатели эффективности по пяти стратегическим приоритетам: развитие человеческого капитала, охрана труда и промышленная безопасность, охрана окружающей среды, развитие регионов присутствия, а также управление и деловая этика.