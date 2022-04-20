Алмазэргиэнбанк возобновляет экскурсии для школьников

АЭБ провел экскурсию для учеников 8 «А» класса Физико-технического лицея им. В.П. Ларионова по головному офису банка в Якутске.

Якутский банк возобновляет уроки по финансовой грамотности и экскурсии для школьников по офису банка в столице республики на проспекте Ленина, 1, где обслуживаются корпоративные клиенты – индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Ведущие сотрудники Алмазэргиэнбанка Марина Кириллина, Светлана Павлова и Алексей Кривцов рассказали 8-классникам ФТЛ об основах деятельности банковской системы, работе операционного зала по обслуживанию клиентов, депозитария, а также поделились своими знаниями в области финансовой грамотности.

Будучи ведущим кредитно-финансовым учреждением Якутии, местный якутский банк АЭБ большое значение придает просвещению жителей республики в области финансовой грамотности. На протяжении многих лет Алмазэргиэнбанк следует принципам социальной ответственности. Для повышения уровня финансовой осведомленности, формирования ответственного отношения к деньгам, систематизации знаний о финансовых инструментах банк выпускает издания для подрастающего поколения, проводит лекции, семинары, конкурсы для школьников, в том числе для воспитанников детских центров. Также АЭБ финансово поддерживает образовательные проекты, такие, как, например, республиканская олимпиада по финансам и экономике для учеников 9-11 классов школ РС(Я).



«Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях рыночной экономики человеку в любом возрасте, чтобы быть успешным, необходимо быть финансово грамотным. Поэтому мы стараемся, чтобы все наши мероприятия для детей были направлены на получение практических знаний и помогли им осознанно распоряжаться личным бюджетом, выбирать эффективные финансовые инструменты в будущем. В этом году, если позволит эпидемиологическая обстановка, будут активно возобновлены все наши активности для школьников и студентов, всех наших клиентов разных возрастов», — отметила пресс-секретарь Алмазэргиэнбанка Наталия Шелбогаева.