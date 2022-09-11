Алексей Иннокентьев – нюрбинцам: Работаем дальше
Дорогие земляки!
Подведены предварительные итоги выборов главы МР «Нюрбинский район», а также глав одиннадцати наслегов и в 19-ти муниципальных образованиях выбрали депутатов представительных органов. Хочу отметить, что выборы прошли при хорошей активности граждан, наблюдатели от различных политических партий и кандидатов обеспечили прозрачность и чистоту выборов. На всех участках дежурили сотрудники полиции, гарантировали правопорядок.
Особые слова признательности выражаю всем членам территориальной избирательной комиссии Нюрбинского района и членам участковых избирательных комиссий. Благодаря Вашей ответственной и профессиональной работе выборы проведены на высоком уровне.
Уважаемые жители Нюрбинского района, дорогие земляки! Искренне благодарю вас за поддержку и доверие, которые вы вновь оказали мне на выборах главы МР «Нюрбинский район».
Буду и дальше последовательно и настойчиво работать во благо развития родного района. Для нас очень важно, чтобы наш район продолжил развиваться и через 5 лет встретил Спортивные игры народов РС (Я) в Нюрбе в 2027 г. полностью преобразившимся, с развитой инженерной и социальной инфраструктурой. Ваши наказы и предложения, поступившие мне в ходе избирательной кампании, будут постепенно реализованы.
Я также надеюсь на успешное сотрудничество с вами в решении многих житейских вопросов. Впереди нас ждет большая и плодотворная работа.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия и призываю принимать активное участие в судьбе Нюрбинского района.
Продолжаем работать!
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