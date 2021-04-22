Альберта Семенова наградили в Госдуме

Альберт Семенов с с Виктором КИДЯЕВЫМ – депутатом Госдумы, первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, председателем высшего совета ВАРМСУ, и Иваном ЦЕЦЕРСКИМ — председателем правления ВАРМСУ.

Нынешняя неделя в муниципалитетах проходила под знаком Дня местного самоуправления. В череде мероприятий, 20 апреля, председателю Якутской городской Думы Альберту СЕМЕНОВУ во время торжественного заседания Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления в Государственной думе Российской Федерации вручили знак «За развитие местного самоуправления» ВАРМСУ.

В целом ко Дню местного самоуправления в Якутске запланировано немало интересных мероприятий с участием депутатского корпуса, Окружной администрации и общественности столицы.

«Для нас этот день скорее не праздничный, а рабочий, в ходе которого мы подводим итоги года и сверяем планы на год наступивший. Очень радует при этом, что с каждым годом все больше активных горожан, общественных лидеров, а также молодежи принимают участие в наших событиях», — говорит председатель Гордумы.

Проведены открытые уроки в школах, запланированы субботники, выступления на телевидении и в других СМИ. Людям объясняют, что такое местное самоуправление и каким образом они могут через него воздействовать на окружающую жизнь.

Надо сказать, что Якутская городская Дума – один из старейших представительных органов не только на Дальнем Востоке, но и в России.

В 2019 году, указом президента РФ, Альберт Семенов был включен в Совет при президенте России по развитию местного самоуправления. Основной задачей Совета является подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений её реализации.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) – некоммерческая организация, включает в себя все 85 региональных ассоциаций – Советов муниципальных образований субъектов нашей страны, суть работы которой — мобилизация общественной активности в регионах и муниципалитетах, привлечение в решение вопросов жителей, у которых есть собственные предложения и инициативы.

ВАРМСУ объединяет вокруг себя представителей государственной власти, глав и председателей представительных органов местного самоуправления, депутатов различных уровней, экспертов и, в первую очередь, — активных граждан.

Справка

Ассоциация развития местного самоуправления была учреждена как национальная в мае 2019 года и переименована во всероссийскую в декабре 2019 года. В настоящее время в состав Ассоциации входят все 85 региональных ассоциаций – Советы муниципальных образований субъектов РФ. Учредителями ассоциации выступили крупные и авторитетные общественные организации России, в числе которых Общероссийский конгресс муниципальных образований, Всероссийский совет местного самоуправления, Союз российских городов, Международная ассамблея столиц и крупных городов, Ассоциация развития исторических поселений «Русская провинция», Ассоциация закрытых административно-территориальных образований атомной промышленности, Ассоциация городов Поволжья, Союз городов Центра и Северо-Запада России.