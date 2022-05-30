Акция «Сила книги» расширила географию

В этом году библиотечная акция «Сила книги», посвящённая Году Матери в Якутии, значительно расширила географию проведения и количество участников – к акции присоединились Республики Карелия и Коми, Приморский край и Архангельская область.

В первой акции, проведённой 27 мая 2019 года, принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Он прочёл ученикам восьмого класса Физико-технического лицея имени В.П. Ларионова отрывок из книги «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и ответил на вопросы школьников.

В общероссийский День библиотек в 2020 году любимые произведения детям читали врачи, а в 2021 году – учёные. В этом году книги детям читали мамы.

Активное участие в акции приняли участие мамы из Всероссийского общественного движения «Матери России». Евдокия Максимова прочитала для учащихся 6 класса Сунтарской гимназии книгу Виктора Драгунского «Денискины рассказы». В селе Вилючан Мария Барамыгина прочитала рассказ Дины Непомнящей «Мама для мамонтёнка», директор местной библиотеки Евдокия Гуляева – рассказ «Ийэ хомолтото» («Обида матери») ученицы 4 «в» класса школы № 17 города Якутска Ай-Куо Стручковой из книги «Онус Тоҕо?» («Десять Почему?»). В селе Жархан Сунтарского улуса детишкам наслега прочитали книгу про маму «Ийэтин аһыммыт» («Пожалел маму»).

В Усть-Алданской детской библиотеке Альбина Борисова и Галина Матвеева прочитали рассказ Аркадия Гайдара «Чук и Гек» для учеников 3 «в» класса Мюрюнской средней школы № 1. Члены актива «Матери России» рассказали школьникам о роли чтения в становлении личности, ответили на вопросы детей во время обсуждения книг.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)