Акции «Свеча памяти» прошла в Якутске

В мемориальном комплексе «Солдат Туймаады» 22 июня, в День памяти и скорби, состоялась акция «Свеча памяти», организованная Якутским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Свечи как дань памяти и преклонения перед павшими воинами зажгли лидеры молодежных общественных организаций, движений, ассоциации молодых педагогов, медиков и юнармейцы.

Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Алгыс Петров отметил, что сейчас по всей России остро стоит вопрос сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

«Молодежь Якутии помнит, чтит историю Великой Отечественной войны. Нам важно, чтобы нынешнее и будущие поколения знали, уважали и чтии память наших дедов, прадедов, которые сражались за мирное небо над нашими головами», — сказал Алгыс Петров.

Руководитель Союза студенческих отрядов Республики Саха (Якутия) Айсен Соловьев подчеркнул, что в акции «Свеча памяти» принимает участие около 50 бойцов.

«Данное мероприятие влияет на сознательность молодежи только с положительной стороны. Своими сегодняшними действиями мы отдаем дань памяти и уважения всем солдатам Великой Отечественной войны. Наши студотряды всегда помнят о главном, никогда не забывают о старшем поколении и героических предках», — сказал Айсен Соловьев.

По данным Управления общественных связей и молодежной политики Окружной администрации г. Якутска в акции во Всероссийской акции «Свеча памяти» в Якутске приняло 150 молодых активистов.

22 июня вся страна отмечает День памяти и скорби. Ровно 81 год тому назад началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней. Людские потери военнослужащих и гражданского населения Советского Союза составили 26,6 миллиона человек.