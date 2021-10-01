АК «Якутия» готова выложить миллионы на реструктуризацию задолженности

Авиакомпания «Якутия» объявила торги на проведение анализа финансового состояния, финансовых прогнозов и плана реструктуризации задолженности авиакомпании перед АО «ГТЛК», а также проведение ежеквартального независимого мониторинга финансовой и операционной деятельности, сообщает «SakhaNews».

Общая стоимость услуг составляет 17,9 млн рублей, из них стоимость финансового анализа – 7,1 млн, стоимость ежеквартального мониторинга — 10,7 млн рублей.

Исполнитель обязан провести независимый анализ бизнеса, в том числе балансов с 2019 года по настоящее время, составив соответствующие отчеты, в том числе о финансовых результатах, а также ежеквартально до конца 2022 года проводить независимый мониторинг финансовой и операционной деятельности, внося предложения по доработке (корректировке) финансовой модели развития компании.