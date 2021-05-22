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Айсену Николаеву доложили о ходе работ по строительству Ленского моста

Глава Якутии Айсен Николаев в ходе выездного совещания заслушал доклады профильных руководителей, которые проинформировали его о ходе работ по строительству Ленского моста

Как доложил Ил Дархану первый заместитель Председателя Правительства республики Дмитрий Бердников, работы начинаются на левом и правом берегах реки Лена.

Первый этап включает в себя работы по устройству строительных площадок с подъездами, временных дорог, временных причалов на левом берегу, а также устройству наплавных мостов и переустройству сетей (газ и электросети). Разрешение на строительство первого этапа получено.

В текущем году будут подготовлены строительные площадки для хранения материалов, рабочий городок для строителей моста. Планируется устроить временные дороги, переустроить инженерные сети. Также в этом году приступят к организации площадки, на которой будут производиться сборка и монтаж оснований под пилоны, которые сначала будут изготавливаться на берегу для последующего погружения и забивки свай.

Кроме того, планируется выполнить устройство опор под искусственные сооружения через табагинскую протоку.

Уникальный транспортный объект – вантовый мост через реку Лена – представляет собой трёхпилонную вантовую систему. Научно-техническим советом Федерального дорожного агентства Росавтодор поддержана выбранная трассировка створа и автомобильных подходов к мостовому переходу общей протяжённостью 14,9 км, в том числе вантовый трёхпилонный мост длиной 3,1 км с максимальной длиной пролетов до 840 м. На первом этапе строительства планируется задействовать до 500 человек строителей, в основном, из местных строительных компаний.