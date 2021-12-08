Айсен Николаев: Якутск реально был отрезан от страны

Глава республики Айсен Николаев рассказал в интервью о ходе обсуждений по строительству Ленского моста, передает РИА Новости.

«Мост через Лену – это не блажь, это абсолютная необходимость для Якутии, особенно сейчас, в период активного экономического роста. А во-вторых, это просто необходимо с точки зрения повышения качества жизни людей, которые находятся, на самом деле, в экстремальных условиях», — заявил он.

Глава республики привел в пример ситуацию с лесными пожарами этим летом, когда военную технику для тушения огня не могли переправить на тот берег реки.

«Паромы не ходили, самолеты не летали, Якутск реально был отрезан от страны. А представьте себе такую картину страшную, что пожары бы подступили еще ближе к Якутску, и надо было бы эвакуировать людей. И как бы мы это сделали? Поэтому строительство моста – это вопрос не только экономического благополучия и качества жизни, но и безопасности сотен тысяч человек. Мост обязательно должен быть», — подчеркнул Айсен Николаев.

Что касается финансирования стройки, то в данное время есть решение о долях 50% на 50%.

«Никто официально этого решения не менял. По крайней мере, в Якутии других мнений нет. Это только звучит красиво – разделить на доли по 33%. Но на самом деле это значит, что Якутия должна будет покрыть 66% расходов. Мы не можем с такими условиями согласиться. Мы сейчас находимся в режиме активной дискуссии на этот счет», — сказал глава региона.

Также он добавил, что проектная документация первого этапа уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы. По второму этапу проектная документация будет направлена в экспертизу до конца года.