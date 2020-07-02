Айсен Николаев рассказал, как прошло голосование в Якутии

Голосование по поправкам в Конституцию в целом в Якутии прошло в рабочем режиме, без каких-либо нарушений, сообщил РИА Новости глава республики Айсен НИКОЛАЕВ.

«В регионе вели работу 820 избирательных участков, при этом специалисты работали не только в самых труднодоступных уголках, но и создали все возможности для голосования в больницах, обсерваторах, бесконтактным способом на дому. Для организации голосования были созданы 29 временных участков. Самая крайняя точка на севере – архипелаг Новосибирские острова, остров Котельный, здесь проголосовало 7 человек», — сказал Николаев.

По его словам, за семь дней работы членам избиркомов из разных районов республики пришлось преодолеть необычно высокую для Якутии температуру и многокилометровые расстояния.

«До каждого дальнего улуса, отдаленных стойбищ, малонаселенных поселений добрались члены избирательных комиссий. К примеру, в Усть-Янском районе членам комиссии пришлось более часа толкать лодку по льду озера, а по маршруту на оленеводческое стадо №2 можно добраться только через открытое море. В Сунтарском районе для того, чтобы проголосовало шесть человек, среди которых 95-летняя женщина, пришлось не только плыть около часа на моторной лодке, но и пройти около 5 километров по тайге, причем, в сопровождении моториста с ружьем, так как неподалёку от маршрута видели медведя», – отметил Николаев.

Он добавил, что большую роль в организации голосования сыграла помощь волонтеров и наблюдателей. Более 3 тысяч наблюдателей-общественников следили, чтобы голосование проходило строго в соответствии с регламентом и при соблюдении мер безопасности.

«Я уверен, что сегодняшний день нам всем стоит запомнить, как день, в который мы все вместе сделали шаг, который очень важен для всей нашей страны», — заключил Николаев.

Как свидетельствуют данные ЦИК после обработки около 16% протоколов, за принятие поправок в Конституцию проголосовали 65,35% жителей Республики Саха (Якутия).