Айсен Николаев поздравляет с Днём отца в России и с Днём Матери в Якутии

Сегодня глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ трижды поздравил матерей и отцов республики – официально на двух государственных языках, и тепло, по-человечески в своих соцсетях. Публикуем все варианты.

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично горячо поздравляю вас с Днём отца в России, который в этом году отмечается в нашей стране впервые, и с Днём матери в Якутии!

Примечательно, что День отца, учреждённый указом президента Владимира ПУИНА в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей, совпал с Днём Матери, отмечаемым в Якутии с 1993 года.

В нашем стремительно меняющемся современном мире для каждого юного и молодого человека важно иметь четкие ориентиры в определении нравственных устоев, этики поведения, в формировании гражданской позиции, взглядов на жизнь, идеалов и принципов.

В этом важном воспитательном процессе огромное влияние имеют родители – мать и отец. Мама дарит ребёнку защиту, тепло, нежность, заботу, добрые слова и поддержку. Благодаря бескорыстной любви наших матерей мы растём, развиваемся, ищем и находим свой путь, становимся лучше и достигаем новых высот.

Отец прививает подрастающему поколению любовь к Отечеству, бережное отношение к окружающему миру, мужество быть защитником своей Родины, строителем домашнего очага, учит быть достойным человеком.

Создание и развитие семьи как безопасного и благополучного пространства для полноценного воспитания счастливого человека – величайшая миссия каждого родителя.

В Республике Саха (Якутия) огромное внимание традиционно уделяется повышению статуса матери и отца, росту количества многодетных семей, их материальной поддержке.

В целом по стране эффективно реализуется государственная политика по поддержке семьи и детства. Во имя Человека, ради его успешной и счастливой жизни достигаются национальные цели России, страна динамично развивается во всех сферах жизни.

Желаю всем матерям и отцам крепкого здоровья, счастливой жизни в окружении близких и родных людей, самореализации и больших достижений! Пусть ваш род продолжается и крепнет в веках!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ

Ытыктабыллаах Саха сирин олохтоохторо!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин салалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан Саха сиригэр Ийэ күнүнэн уонна быйыл аан бастаан бэлиэтэнэр Арассыыйаҕа Аҕа күнүнэн эҕэрдэлиибин!

Бэрэсидьиэн Владимир Путин Ыйааҕынан олохтоммут, дьиэ кэргэн институтун бөҕөргөтөр уонна оҕолору иитиигэ аҕа буолуу суолтатын үрдэтэр Аҕа күнэ Саха сиригэр 1993 сылтан бэлиэтэнэр Ийэ күнүн кытта биир күҥҥэ түбэспитэ бэлиэ түгэн.

Дьулурҕатык уларыйар аныгы кэмҥэ хас биирдии обургу саастаах уонна эдэр киһиэхэ сиэр-майгы, тутта-хапта сылдьыы өттүнэн чопчу өйдөбүллээҕэ кини тус көрүүлээх, бигэ санаалаах буоларыгар, бэйэтин гражданин быһыытынан билинэригэр дьоһун суолталаах.

Онуоха оҕону иитиигэ-такайыыга төрөппүттэр – ийэ уонна аҕа сүҥкэн сабыдыаллаахтар. Ийэ барахсан оҕотун өрүү көмүскүүр, сылаас сыһыанынан, кыһамньытынан, үтүө тылынан угуттуур, өйүүр. Ийэлэрбит муҥура суох тапталларынан биһиги улаатабыт, сайдабыт, олоххо бэйэбит суолбутун көрдөөн булабыт, тупсабыт уонна үрдүккэ дьулуһабыт.

Аҕа үүнэр көлүөнэҕэ Аҕа дойдуга тапталы, тулалыыр эйгэҕэ харыстабыллаах сыһыаны иҥэрэр, эр санаалаах буоларга, Ийэ дойдуну таптыырга, дьоһун киһи, дьиэ кэргэн бигэ тирэҕэ буоларга иитэр-такайар.

Дьоллоох киһини иитэн таһаарыы, куттала суох уонна нус-хас эйгэлээх дьиэ кэргэни тэрийии уонна сайыннарыы – хас биирдии төрөппүт анала.

Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр ийэ уонна аҕа аналын үрдэтиигэ, элбэх оҕолоох ыаллар ахсааннарын элбэтиигэ уонна кинилэри өйөөһүҥҥэ, үгэс курдук, сүҥкэн болҕомто ууруллар.

Дойду үрдүнэн сүрүннээн дьиэ кэргэни уонна оҕо сааһы өйүүр судаарыстыба бэлиитикэтэ көдьүүстээхтик олоххо киирэр. Киһи туһугар, кини ситиһиилээх уонна дьоллоох олохтонорун туһугар Арассыыйа национальнай сыаллара ситиһиллэллэр, дойдубут олох бары эйгэлэригэр тэтимнээхтик сайдар.

Бары ийэлэргэ уонна аҕаларга чэгиэн доруобуйаны, чугас уонна аймах-билэ дьону кытта дьоллоох олоҕу, улахан ситиһиилэри баҕарабын! Эһиги төрүккүт-уускут үйэлэргэ утумнаах уонна бигэ буоллун!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен НИКОЛАЕВ.

Нет в мире чувства сильнее и бескорыстнее, чем любовь наших родителей к нам – к своим детям. Только сами став родителями, почувствовав эту вселенскую любовь, мы понимаем это. Мама и папа – самые близкие для меня люди, для которых сколько бы мне не было лет, кем бы я ни был – я всегда останусь их маленьким мальчиком. Все, чего я достиг – это все благодаря им. Я очень вас люблю!

Вот уже 28 год отмечаем этот замечательный праздник – День Матери, учрежденный первым Президентом нашей республики Михаилом Ефимовичем Николаевым. И очень символично, что именно в этот день – третье воскресенье октября, президент страны Владимир Владимирович Путин утвердил в этом году празднование Дня Отца.

Быть матерью и отцом – это огромное счастье! Поздравляю всех родителей с этим замечательным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья. Пусть ваши глаза всегда светятся искренней радостью и гордостью за своих детей!