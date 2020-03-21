21 марта свой профессиональный праздник отмечают коневоды-табунщики Республики Саха (Якутия). Глава Якутии, Секретарь ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Айсен Николаев поздравляет с Днём коневода-табунщика

Уважаемые труженики и ветераны отрасли табунного коневодства республики!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с Днём коневода-табунщика!

В нашем северном крае после восьми длинных зимних месяцев, наконец-то, вступает в силу долгожданная весна. Многочисленные табуны якутских лошадей, переживших суровую зиму, греются в лучах ласкового весеннего солнца. Но коневодам республики не до отдыха, наступает самое ответственное время – скоро кобылы должны дать новый приплод. От того, как это пройдёт, зависит благосостояние хозяйств Якутии, а значит и доходы якутян.

В республике сегодня трудятся более 1600 коневодов-табунщиков. И это, не считая личные подсобные хозяйства. Всего в республике на сегодняшний день функционируют 757 коневодческих баз мощностью более 50 голов. У нас большое внимание уделяется племенному делу, созданы 26 племенных хозяйств по разведению табунных лошадей. Общее поголовье их лошадей составляет 10418. На 2020 год в регионе работают четыре конезавода, где содержится 2 326 лошадей.

В республике насчитывается 49 линий табунных лошадей, из них якутской породы – 21, мегежекской – 7, приленской – 6, янского типа – 12, колымского – 3.

21 марта в республике объявлен Днём коневода-табунщика согласно Указу «О мерах по развитию табунного коневодства в Республике Саха (Якутия)», который был издан в 2016 году. С этого времени прошло три года, и сегодня уже можно подвести некоторые итоги работы. Так, если в 2016 году в республике насчитывалось 176 649 голов лошадей, то сегодня этот показатель равен 183 923. Как видите, увеличение поголовья лошадей в республике за прошедшие годы составило более 7 тысяч. Эти цифры подтверждают то, что мы находимся на правильном пути.

Сегодня якутские коневодческие хозяйства имеют возможность получить земли на дальних сельскохозяйственных угодьях, а также средства в размере 1 млн. рублей из госбюджета на строительство конебаз, благодаря чему в республике ежегодно строятся не менее 100 таких сельскохозяйственных объектов. В настоящее время такую помощь получили 250 коневодческих хозяйств Якутии. Отмечу, что в прошлом году на развитие отрасли табунного коневодства республики из государственного и федерального бюджетов направлено 258,8 млн рублей.

Дорогие наши ветераны и труженики отрасли табунного коневодства республики!

В этот праздничный день выражаю вам искреннюю благодарность за ваш добросовестный плодотворный труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие республики. В обозначенных стратегических направлениях развития сельского хозяйства республики до 2024 года, в том числе поставлены серьёзные задачи по развитию табунного коневодства. Уверен, что мы с вами общими усилиями успешно решим их во благо нашей родной Якутии и страны. Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия и счастья!