Айсен Николаев объявил 2022 год Годом Матери

Глава Якутии Айсен Николаев 15 декабря 2021 года озвучил традиционное Послание Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В этом году Ил Дархан выступил с ежегодным посланием парламенту Якутии в четвертый раз. В нем озвучены стратегические направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу, основные векторы деятельности регионального парламента, правительства, органов местного самоуправления. Айсен Николаев подвел итоги Года здоровья в республике, поставил новые задачи перед системой здравоохранения и объявил главную тему 2022 года

Традиционно Послание было оглашено в присутствии сенаторов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы от Якутии, народных депутатов республики, членов правительства, руководства администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), представителей судебной власти и прокуратуры, территориальных органов федеральной исполнительной власти по республике, глав городских округов, института уполномоченных в Якутии, руководителей предприятий и организаций, глав традиционных конфессий, общественных деятелей.

В начале своего выступления Айсен Сергеевич отметил, что представляет свое ежегодное Послание в канун особого для всех якутян года, отмеченного знаковым событием — 100-летием Якутской АССР.

«Эта дата имеет глубочайший смысл как вековой рубеж государственности республики и начало нового столетия исторического пути родной Якутии. В начале прошлого века великие сыны Якутии – Максим Аммосов, Платон Ойунский, Исидор Барахов и их соратники, предвидя изменения хода истории и поставив цель лучшего будущего для народа, приняли судьбоносные решения. Якутия повернула на путь всеобщего развития! Сегодня уже сбылись многие мечты Платона Алексеевича Ойунского из его знаменитого «Великого столетнего плана». Республика стала одним из ведущих регионов, важнейшим культурным, образовательным центром, локомотивом развития Северо-Востока России», — отметил Ил Дархан.

Айсен Николаев подчеркнул, что в ближайшем будущем главная цель для региона — обрести устойчивость во всех сферах жизни, чтобы сберечь народ, сберечь его ценности в условиях быстро меняющегося мира, сохранить и преумножить уникальный человеческий капитал Якутии.

Глава Якутии в своем выступлении затронул тему лесных пожаров. Он отметил, что из-за самого жаркого и засушливого лета за всю историю метеонаблюдений, лесные пожары охватили колоссальные площади тайги. В связи с этим, в Якутии в 2021 году увеличили численность сотрудников авиалесоохраны республики, усилен парк противопожарной техники, приведена в готовность система мониторинга, создано арктическое авиаотделение для защиты северных районов.

По поручению Президента России в Якутии была развернута крупнейшая группировка в истории борьбы с лесными пожарами. В тяжелое для республики время якутяне проявили лучшие человеческие качества и солидарность, в непростых условиях мы смогли выдержать сложнейшее испытание.

Главной задачей является не допустить повторения ситуации. Нужно уделить особое внимание восстановлению лесов. Для этого глава республики предложил разработать долгосрочную комплексную программу.

Ил Дархан попросил народных депутатов поддержать развитие отрасли лесовосстановления законодательными решениями.

«Прошу народных депутатов поддержать развитие отрасли лесовосстановления и в целом минимизации ущерба окружающей среде от природных пожаров законодательными решениями. В том числе, в рамках рассмотрения во втором чтении проекта Экологического кодекса республики. Прошу наших депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации поднять эту тему на уровне федерального законодательства. Сохранность лесов и их восстановление – проблема не отдельных регионов, это проблема всей страны, и даже всего мира. И будет очень правильным, если Якутия как крупнейший лесной регион, выступит инициатором комплексных решений по сохранению лесов России для будущих поколений», — сказал он.

Следующий тематический блок в Послании главы Якутии был посвящен защите здоровья и жизни населения.

Айсен Николаев предложил в рамках государственной программы развития здравоохранения республики реализовать специальный проект «Здоровая жизнь после COVID-19».

Далее глава Якутии остановился на строительстве онкологического центра, который будет оснащен самым современным оборудованием, что позволит эффективно диагностировать и лечить онкологические заболевания. Сообщил, что продолжается реконструкция медучреждений Нерюнгинского района. Началось строительство центральных больниц в Таатте, Чурапче, в Вилюйске, Усть-Мае, в Моме. В предстоящем году завершится проектирование Мегино–Кангаласской, Кобяйской, Намской, Нюрбинской, Сунтарской центральных районных больниц. В 2023 г. начнется их строительство, сказал он. С 2022 года в Якутии начнется организация 100% охвата якутян профилактическими медосмотрами и скринингом наиболее распространенных онкологических заболеваний.

Также прозвучало предложение — создать блок Арктической медицины.

Глава Якутии в своем Послании особо поблагодарил людей, которые в этом году отличились своим героическим трудом. Это медицинские работники и огнеборцы, в том числе рядовые жители сел республики. «В вашем лице я благодарю всех ваших коллег и земляков и передаю им слова искреннего уважения и гордости от имени всего народа Якутии», — сказал Айсен Николаев.

Главным политическим событием года стали выборы в Государственную Думу, которые, по мнению главы Якутии, прошли в республике честно и открыто. В результате республику в Госдуме впервые представляют четыре депутата. Айсен Сергеевич выразил уверенность, что все они будут работать вместе, отстаивая интересы республики.

В этом году также избраны новые главы трех крупнейших муниципальных образований: города Якутска, Нерюнгринского и Мирнинского районов. Прошли выборы глав арктических и сельскохозяйственных улусов — Булунского, Жиганского и Чурапчинского.

Всех новых лидеров отличает молодость, и при этом хороший управленский опыт, а главное — умение слушать и слышать людей, уверен Ил Дархан.

«Сегодня, выстраивая единую систему публичной власти, нам необходимо укреплять взаимодействие государственных и муниципальных органов на принципах открытости к переменам и к диалогу с людьми. В перестройке функций органов власти и сущности их взаимоотношений с обществом, координирующую роль должна выполнять Администрация Главы и Правительства республики. Главным индикатором преобразований в госуправлении должно стать укрепление доверия якутян к власти. Властные органы не могут быть бездушной бюрократической машиной. Власть должна стать эффективной и способной создать условия для улучшения качества жизни людей. Способной быть опорой для общества, для каждого человека в самых сложных ситуациях», — почеркнул Ил Дархан.

Глава Якутии в своем Послании также затронул сферы экономики, бюджета, развития инфраструктуры, комфортной среды, благоустройства, доходов населения, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, изменений климата, поддержки науки, человеческого капитала, культуры и т. д.

Ил Дархан отметил, что принятый бюджет, сохраняя традиционную для Якутии социальную ориентированность, является бюджетом развития, бюджетом приоритетного инвестирования в улучшение условий жизни людей. «Это результат большой общей работы. Рассмотрено более 700 поправок, за каждой из которых стоят запросы жителей республики, муниципалитетов и отраслей».

Айсен Николаев поблагодарил парламент Якутии за совместную работу и попросил в течение предстоящего года вместе с Правительством внимательно работать по бюджету, используя все возможности по его наполнению и реагируя на изменения экономической ситуации.

В рамках Послания глава региона поручил Правительству РС (Я) разработать и принять программу стимулирования индивидуального жилищного строительства. В программу должны быть включены работы по инфраструктуре земельных участков для многодетных семей, а также механизм социальных выплат для семей с пятью и более детьми. При этом в обязательном порядке должна быть учтена программа социальной догазификации.

Айсен Николаев отметил, что сегодня есть острая необходимость в сокращении отставания темпа роста заработной платы категорий работников бюджетной сферы, не вошедших в «майские указы». Это более 30 тысяч квалифицированных работников в отраслях образования, здравоохранения, социальной защиты, спорта, ветеринарии, противопожарной службы и других. В связи с этим он поручил правительству в течение 2022 года поэтапно увеличить их заработную плату на 10 процентов, обеспечив не только уровень инфляции, но и опережающий рост заработной платы работников с низкими трудовыми доходами. В последующие годы также необходимо поэтапно нивелировать разрыв в заработной плате «указных» и «неуказных» работников бюджетной сферы, отметил он.

В рамках развития сферы сельского хозяйства правительству региона и Минсельхозу поручено в кратчайшие сроки провести инвентаризацию всех закупленных за счет республики технологических комплексов по переработке сельхозпродукции. Задача – комплексно организовать их бесперебойную работу, выстроить разумную логистику, начиная от поставок сырья до сбыта готовой продукции.

Юбилейная дата республики должна дать отсчет к осмыслению геокультурной идентичности народов республики, считает Айсен Сергеевич. В связи с этим он попросил правительство принять решения по дальнейшему развитию Института геокультурного развития с миссией преобразований в духовно-культурной сфере республики.

Глава республики также считает важным создание единой системы по эпическому наследию народов Якутии для объединения востребованного народом потенциала Домов Олонхо в районах. Ведущим центром этой системы и специализированной площадкой для творческих коллективов всех улусов и городов должен стать строящийся Арктический центр эпоса и искусств.

Отмечая успехи якутского кинематографа, Айсен Николаев сказал о том, что назрела необходимость разработать республиканский закон о государственной поддержке кино, попросил Правительство РС (Я) и парламент Якутии провести данную работу с участием кинематографистов.

Подводя итоги своего выступления, Айсен Николаев объявил юбилейный 2022 год Годом матери в Республике Саха (Якутия).

Он сообщил, что будут предложены новые программы женского здоровья с персонализированным сопровождением. Ил Дархан поставил перед Правительством задачу разработать дополнительные механизмы и решить вопрос по ликвидации очереди на выплаты на жилье семьям, имеющим пятерых и более детей в ближайшие 5 лет.

Обращаясь к муниципальным образованиям он предложил поддержать семьи с пятью и более детьми, и полностью освободить их от налога на имущество физических лиц.

Айсен Николаев также поручил увеличить базовый размер вознаграждения приемных семей Якутии в 2 раза. Поставил задачу перед правительством республики в течение трех лет построить Центр социальной помощи семье и детям в городе Якутске, начав в следующем году его проектирование.

В два раза будет увеличен объем финансирования на гранты общественным организациям для реализации проектов в поддержку семьи, материнства, отцовства и детства.

«Я надеюсь, что эти меры улучшат жизнь многодетных семей, что многие мамы почувствуют внимание к себе и станут счастливее», — сказал глава региона.

Ил Дархан обратил внимание на то, что за прошедшее столетие жизнь женщин Якутии бесповоротно изменилась. Якутянки строят успешную карьеру, они блестящие специалисты во всех областях. «Профессиональные и общественные инициативы женщин обязательно должны осуществляться – как генератор нашего движения вперед. Уверен, что в организации и проведении всех мероприятий 100-летия матери Якутии будут участвовать самым активным образом», — отметил он.

Чтобы подчеркнуть особый смысл 100-летия республики и Года Матери он предложил учредить для каждого ребенка, рожденному в Якутии в юбилейном году, целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей!

«Перешагнув юбилейный рубеж, мы пойдем к новым целям, к новым горизонтам. И я верю, что забота о каждом человеке, забота о его счастье и благополучии, доброе отношение друг к другу и любовь к своей родине станут для нас движущей силой!», — отметил в своем Послании Айсен Николаев.