Айсен Николаев наградил лучших волонтеров Якутии

Лучшие волонтёры республики получили сегодня от главы Якутии Айсена Николаева памятные медали и грамоты «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МЫ ВМЕСТЕ», учреждённые распоряжением президента России.

От имени жителей Якутии Айсен Николаев поздравил волонтёров за бескорыстную работу. «Президент нашей страны Владимир Путин говорит, что добровольчество, волонтерство, желание помочь близкому – в корне нашего многонационального российского народа. И это ярко проявляется сейчас, когда пандемия коронавируса угрожает всему миру, нашей стране. Отработанные вами более 40 тысяч заявок и помощь, оказанная нашим старикам, ветеранам, людям с хроническими заболеваниями, спасли жизни многих сотен и тысяч людей», – отметил глава.

Особую благодарность Ил Дархан адресовал волонтёрам-медикам, которые работают на передовой в «красной зоне», помогая медицинским работникам побеждать ковид.

В Год патриотизма Айсен Николаев также отметил деятельность волонтёров Победы, благодаря которым несмотря на все сложности с проведением мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы, сделано очень много.

Волонтёрское движение всегда было популярным в республике – на севере ценятся отзывчивость и готовность по зову сердца, бескорыстно прийти на помощь. Пандемия коронавируса стала возможностью проявить свои лучшие качества. Одним из первых в стране 18 марта в Якутии открылся Республиканский волонтёрский корпус, чтобы помочь пожилым в условиях самоизоляции покупать продукты, лекарства и товары первой необходимости, заготавливать дрова и лёд, выносить мусор, доставлять продуктовые наборы.

«Наши волонтёры ежедневно в течение 322 дней, 2318 часов помогали пожилым гражданам и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, более 40 тысяч раз, доставили 20 тысяч бесплатных продуктовых наборов почти во всех улусах республики. За это время более 3 тысяч якутян вступили в ряды волонтёрского движения», – сообщила директор Центра по работе с волонтёрами Якутии Алёна Кычкина.

Волонтёры рассказали главе о своих социальных проектах. Так, координатор волонтерского корпуса «#МЫ ВМЕСТЕ» из Горного улуса Сардана Туралысова дала информацию о проекте «Межрегиональная добровольческая инициатива: пэйсмейкер компетенций волонтера», в рамках которого будет организована работа волонтёрского корпуса Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в 2021 году в селе Бердигестях Горного улуса, в том числе с привлечением 10 волонтёров из других регионов страны. По словам Сарданы, уже поступило 174 заявки почти со всех субъектов Федерации от Калининграда до Чукотки.

Евгений Амбросьев презентовал проект мобильного приложения для волонтёров «Доброволя», на которой через колл-центры и мобильные устройства будут поступать заявки на оказание добровольческой помощи. Заявки будут высвечиваться у волонтёров, что позволит ускорить оказание помощи.

Глава вручил памятные медали и грамоты волонтёрам из Чурапчинского, Томпонского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Усть-Алданского и других районов и города Якутска. Каждый из награждённых стал примером для волонтёров своего муниципального образования, реализовав собственные социальные проекты.

Ил Дархан выразил уверенность, что движение волонтёрства будет дальше развиваться и шириться. «У нас много планов, которые необходимо воплотить в жизнь. Непростая эпидемиологическая ситуация показала, как нужно добровольческое движение», – сказал глава и напомнил про новую национальную социальную инициативу, запущенную при поддержке президента РФ. Благодаря инициативе будет открыт доступ социально ориентированным НКО к оказанию социальных услуг. «Российская национальная социальная инициативу крайне важна для развития общества, и волонтёрство будет играть ключевую роль», – подчеркнул Айсен Николаев.