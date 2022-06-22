Айсен Николаев: мы видим интерес к Якутии со стороны давних и новых партнёров

В рамках Петербургского международного экономического форума Якутия закрепила договорённости по важным проектам по развитию Арктики и привлечению в регион инвестиций. Об этом глава республики Айсен Николаев сообщил в ходе передачи «Прямой разговор» на ГТРК «Саха».

«Петербургский международный экономический форум – важное мероприятие для страны и региона, на котором мы финализировали переговоры с давними партнёрами республики. Среди них представители бизнеса, федеральных ведомств, иностранных государств. В целом, мы видим серьёзный интерес к Якутии со стороны как давних, так и новых партнёров», – сказал Айсен Николаев.

Подписанное на полях ПМЭФ соглашение с Росатомом по развитию атомной энергетики глава назвал одним из перспективных. В планах – дальнейшее продвижение совместного проекта по строительству атомной электростанции малой мощности в арктическом посёлке Усть-Куйга. По словам Николаева, запуск станции обеспечит надёжное энергоснабжение для местных жителей и поможет развитию промышленности в Арктической зоне Якутии.

Говоря о развитии Арктики, глава отметил, что в рамках форума Якутия получила поддержку на обеспечение арктических районов оптоволокном от Минцифры РФ. Федеральное министерство может профинансировать половину расходов на проведение ВОЛС, чтобы в течение трёх лет покрыть оптоволокном все арктические районы республики.

Ещё одним важным результатом форума Айсен Николаев назвал соглашение со Сбербанком по вопросам устойчивого экологического развития. Якутия стала первым регионом, который будет сотрудничать с банком по ESG-повестке. «ESG-повестка не утратила свою актуальность, мы должны уделять больше внимания вопросам социальной ответственности и крупных недропользователей, экологической безопасности производств, продвижению экологической культуры», – отметил глава Якутии.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге 15–18 июня. На пленарном заседании форума выступил президент России Владимир Путин, который поделился планами по дальнейшему развитию российской экономики, поддержке бизнеса и семей, развитию культуры и сельских территорий.