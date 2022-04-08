Видеофакт: Айсен Николаев — меткий стрелок

Глава Якутии сегодня находится в рабочей поездке в Бердигестяхе Горного улуса. В новом стрелковом комплексе в с. Бердигестях Айсен Сергеевич не смог устоять и немного пострелял по мишеням, сообщает тгк @aisenildarkhan. Глава Якутии продемонстрировал свое умение обращаться с оружием — попал, хоть и снял очки!

До этого в своем официальном телеграм-канале @Aisen_Nikolaev глава Якутии сообщил: «Работаю в селе Бердигестях Горного улуса. Проверил ход застройки нового микрорайона по программе переселения граждан из аварийного жилья и строительство новой школы на 550 мест. В новом микрорайоне строится 7 трехэтажных домов, куда переедут 176 семей. Работа идёт по плану, отставаний от графика нет. Удалось поговорить и с будущими жильцами. Одна из них — 74- летняя Мария Николаевна Кривошапкина. Она очень рада, что до долгожданного события осталось всего ничего, и она будет жить в светлом, благоустроенном доме. Пригласили до конца года на новоселье.»