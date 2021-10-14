АГИКИ соболезнует…

Арктический государственный институт культуры и искусств выражает глубокие соболезнования Екатерине Назаровне РОМАНОВОЙ, профессору кафедры народной художественной культуры в связи со смертью горячо любимого брата Харлампия Назаровича ДЬЯКОНОВА, директора ГТРК САХА, доктора экономических наук, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетного работника Минтруда России, Почетного гражданина Кобяйского улуса, общественного деятеля. Скорбим вместе с вами.

Источник: Пресс-служба АГИКИ

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