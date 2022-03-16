Афанасий Андросов: средства направим на детские сады и развитие оленеводства

В АО «Алмазы Анабара», дочерней компании АЛРОСА, состоялось подписание соглашения о социально-экономическом развитии между Обществом и администрацией муниципального образования «Булунский улус (район)».

Средства от алмазодобывающей компании будут направлены на обновление жилищного фонда, транспортное обеспечение, а также другие направления, связанные с развитием инфраструктуры муниципалитетов улуса.

«Средства, полученные от компании мы планируем направить на проведения изыскательских работ для строительства Кюсюрского детского сада, на софинансирование проектно-сметной документации школы-сада п. Сиктяхе. А также для поддержки традиционных видов хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, занимающихся оленеводством и на проведение улусных детских мероприятий», — рассказал глава Булунского улуса Афанасий Андросов.

Подписанный документ являются ежегодным дополнением в рамках долгосрочных соглашений «Алмазы Анабара» с районами. Такой механизм был принят для того, чтобы население, проживающее на территориях, где ведётся добыча полезных ископаемых, было защищено на весь период недропользования. Бесспорными приоритетами остаются соблюдение экологических требований, переобучение и трудоустройство местного населения в местах присутствияалмазодобытчика.

СПРАВКА

АО «Алмазы Анабара», дочернее предприятие АЛРОСА, занимает лидирующую позицию в мире среди предприятий, добывающих алмазы на россыпных месторождениях

Основные направления деятельности – добыча алмазов, геологоразведочные работы, добыча попутных драгоценных металлов. «Алмазы Анабара» входит в число ведущих предприятий Республики Саха (Якутия), которая сегодня добывает более 4% алмазного сырья в мире и 14% — в группе компаний АЛРОСА.

Производственная деятельность ведется в Заполярье, в арктическом поясе Республики Саха (Якутия): горные участки, геолого-разведочные объекты и вспомогательное производство находятся на территории Анабарского, Оленекского, Булунского, Жиганского улусов и Красноярском крае.