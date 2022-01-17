Аэропорт Якутск через суд взыскивает с советника экс-мэра Якутска 1,7 млн. руб.

Титулованная красавица и менеджер по туризму Вероника ВЫСОКИХ считается человеком из команды экс-мэра Якутска, а ныне депутата Госдумы Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ. Веронику Юрьевну и Сардану Владимировну связывала совместная работа в аэропорту Якутск. Вероника Высоких работала менеджером по туризму, открывала собственную компанию «Флай Сервис», а также занималась гостиничным бизнесом — он был зарегистрирован в мае 2018 года. Она рассказывала СМИ, что ее компания предоставляла услуги аэропорту «Якутск» по комплектовке товаров, по уборке помещений, сборке питания, сообщал Sakhaday.

В феврале 2019-го Высоких была принята советником мэра якутской столицы по вопросам развития туризма.

Вот как Авксентьева прокомментировала назначение Высоких в своем аккаунте в инстаграмм:

«Я не случайно остановила свой выбор на ней, поскольку знаю её, как прекрасного организатора туризма».

Но что-то пошло не так, и аэропорт Якутск обратился с иском в суд о взыскании с Вероники Высоких 1 729 213 рублей 40 копеек. Такая сумма сложилась на 4 июня 2021 года.

Как сообщается в материалах дела, опубликованных на сайте Верховного суда Якутии, 29 июня 2018 года АО «Аэропорт Якутск» и ИП Высоких В.Ю. подписали договор аренды нежилого помещения. Оно использовалось предпринимателем Высоких под гостиничный бизнес. При этом в сумму договора не входила стоимость жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Согласно документу, должен был быть подписан отдельный договор об оплате ЖКУ, но этого сделано не было. Используя помещение под гостиницу, Высоких оплачивала только арендную плату.

14 декабря 2018 года авиапредприятие направило ИП Высоких счёт-фактуры и акты для оплаты коммунальных платежей. Однако оплата произведена не была. Истец АО «Аэропорт Якутск» направил в адрес Высоких В.Ю. письменную претензию, она была оставлена без удовлетворения.

Предприятие обратилось в суд. 6 августа 2021 года Якутский городской суд встал на сторону ответчика Высоких.

Последовала апелляция в Верховный суд Якутии. Дело № 33-3391/2021 рассматривала судья ЖИРКОВА Н.В.

«Решение Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 06 августа 2021 года по гражданскому делу по иску акционерного общества «Аэропорт Якутск» к Высоких В.Ю. о взыскании задолженности по договору аренды нежилого помещения отменит ь. […] Взыскать с Высоких В.Ю. в пользу акционерного общества «Аэропорт Якутск» задолженность по договору аренды нежилого помещения в размере 1 729 213, 4 рубля, государственную пошлину в размере 16 846, 07 рубля», – говорится в постановлении ВС РС(Я).

Определение суда апелляционной инстанции вступило в законную силу со дня его принятия – 11 октября 2021 года.

Таким оказался итог одного гостиничного бизнеса под высоким покровительством.

СПРАВКА:

Вероника Юрьевна Высоких родилась в 1986 году. В 2008 году окончила Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специализации «Зарубежная филология» и «Переводоведение и практика перевода».

В 2011 году получила специальность государственного и муниципального управления Московского института государственного и корпоративного управления. Имеет диплом профессиональной деятельности в сфере экономики и управления ГАУ ДПО «ВШИМ при главе РС(Я)».

За плечами у нового советника главы города – опыт работы в туристической, транспортно-логистической отрасли республики, гостиничном бизнесе с 2006 по 2019 гг.

Управляла гостиницей «Соната» в Якутске. Также являлась меньше года индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги в сфере гостиничного бизнеса (с 17.05.2018 по 04.02.2019)

Признана самой красивой девушкой 2010 года на конкурсе «Мисс виртуальная Якутия».

С февраля 2019 года – советник главы Якутска по вопросам развития туризма.