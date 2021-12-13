АЭБ вручил приз победителю конкурса «Воспитатель года Республики Саха Якутия»

Алмазэргиэнбанк принял участие в церемонии награждения победителей XII Республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года Республики Саха (Якутия) — 2021», которая состоялась в прошлую пятницу.

Директор Департамента розничного бизнеса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Саргылана Бойлохова вручила победителю XII Республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года Республики Саха (Якутия) — 2021» приз от АЭБ. В торжественной обстановке объявили победителя – воспитателя Центра развития ребенка-детского сада «Кэнчээри» села Хомустаха Верхневилюйского улуса Лидию Игнатьеву. Она будет представлять регион на всероссийском уровне.

«Алмазэргиэнбанк выступает финансовым партнером этого важного республиканского конкурса профессионалов в области дошкольного образования на протяжении нескольких лет. В своей деятельности мы придерживаемся принципов устойчивого развития, ведём открытый, честный и социально ответственный бизнес. Совместными усилиями мы продолжим создавать условия для развития важных общественных инициатив и проектов – во благо развития республики», — отметила Саргылана Бойлохова.​

Директор департамента розничного бизнеса сердечно поздравила участников конкурса, пожелала им дальнейших успехов и передала для вручения абсолютной победительнице конкурса «Воспитатель года Республики Саха (Якутия) – 2021» Лидии Игнатьевой Сертификат от банка.​ ​

Организаторами конкурса выступили Министерство образования и науки РС(Я), Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского– II, республиканский профсоюз работников образования, Целевой фонд будущих поколений РС(Я).