АЭБ объявлен победителем в номинации «Надежный региональный партнер для бизнеса»

Ведущий республиканский банк Якутии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО выиграл в специальной номинации «Надежный региональный партнер для бизнеса» во всероссийском конкурсе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации среди лучших банковских программ.

24 июня в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоялся финал конкурса «Лучшая банковская программа для МСП-2022», который проводится уже в 7 раз. Соорганизаторами и партнерами конкурса выступили Центральный банк РФ, Минэкономразвития РФ, Корпорация развития ВЭБ.РФ, АО «Корпорация «МСП», Ассоциации банков России, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Конкурс прошел в два этапа – в ходе трех полуфиналов были выбраны 11 банков-финалистов. В финале конкурса с краткими презентациями выступили 11 банков-финалистов, которые представили свои продукты и программы, предназначенные для малого и среднего бизнеса. С презентацией о продуктах АЭБ для бизнеса выступил начальник Управления маркетинга и развития продуктов корпоративного бизнеса Алмазэргиэнбанка Андрей Тастыгин.

В своей презентации Алмазэргиэнбанк рассказал о своих лучших программах и продуктах «Комплект для бизнеса от АЭБ», направленных на поддержку малого и среднего бизнеса: подписки на РКО с различными условиями под запросы клиентов; новые условия приёма оплат, в том числе субсидирование комиссии по торговому эквайрингу и QR-рингу; программа лояльности «СВОИ» с широкой партнерской сетью по всей республике с возможностью получения кэшбека для покупателей; кредит «Быстрые меры» по льготным условиям для клиентов торговой отрасли, на закуп и поставки для реализации на территории РС (Я) продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

По итогам конкурса решением Экспертного жюри АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО был объявлен победителем в номинации «Надежный региональный партнер для бизнеса».

«Цель этого конкурса состояла в том, чтобы в сегодняшней непростой ситуации, вызванной внешним санкционным давлением недружественных стран, проинформировать отечественных предпринимателей о существующих в банковском секторе программах и продуктах. Это было сделано для того, чтобы бизнес в последующем мог выбрать для себя оптимальные варианты, которые предоставляются российскими банками. Результаты конкурса определялись самими представителями предпринимательского сообщества. По итогам мероприятия был составлен рейтинг лучших банковских программ с наиболее выгодными условиями, предоставлялись специальные номинации победителям. Мы рады и горды тем, что стали победителями в номинации «Надежный региональный партнер для бизнеса» – это доказывает наш высокий уровень в сравнении с другими банками страны», – отметил Андрей Тастыгин.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях предприниматели Якутии вынуждены пытаться адаптироваться к изменениям, чтобы не только сохранить, но и приумножить свой бизнес. Андрей Иннокентьевич сказал, что АЭБ, как единственный республиканский банк, понимает лежащую на нем ответственность и старается обеспечить возможность получения продуктов с доступными условиями и антикризисными инструментами для местных предпринимателей.