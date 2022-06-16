Абитуриент-2022: студенты СВФУ изучают языки народов Арктики

Обучающиеся Института языков и культуры народов СВ РФ Северо-Восточного федерального университета участвуют в экспедициях и уникальных исследованиях.

В 2022-23 учебном году кафедра северной филологии примет на обучение по программе «Филология» (профиль: отечественная филология) 6 абитуриентов, в том числе на 5 бюджетных мест.

Студенты обучаются четыре года. За это время готовятся к научно-исследовательской деятельности в области филологии в научно-исследовательских институтах и центрах. Также они изучают основы педагогической деятельности: в организациях основного общего, общего среднего и профессионального образования. Кроме того, обучающиеся проходят обучение проектной и организационно-управленческой деятельности: по научному проектированию, в том числе филологических проектов, связанных с поддержанием речевой культуры населения и осуществления межкультурной коммуникации между народами РФ.

«Обучение на кафедре северной филологии мне нравится тем, что у меня есть возможность узнать и изучать мой родной язык эвенский язык. Нас и так мало осталось, поэтому для меня это честь, – делится студент Рамиль Горохов. – Я заканчиваю третий курс. Помимо учебы, люблю играть в футбол. Моя главная цель – достойно окончить бакалавриат и получить диплом. У филолога широкий спектр профессий, можно стать кем угодно. Если абитуриент хочет поближе узнать культуру, язык своего народа, ему стоит выбрать именно Институт языков и культуры народов СВ РФ СВФУ».

Выпускники программы «Филология» (профиль: отечественная филология) работают в общеобразовательных школах республики, в средствах массовой информации, издательствах, архивах, в государственных и муниципальных учреждениях, рекламно-информационных агентствах, в правоохранительных органах в качестве переводчика или эксперта-лингвиста и других организациях. Они также востребованы в научно-исследовательских институтах, в вузах и техникумах, преимущественно в Якутии. Помимо этого, они могут заниматься прикладной деятельностью: по созданию, редактированию и переводу текстов.

Справка:

Подробнее о программах ИЯКН СВ РФ можно узнать здесь: https://postupi.s-vfu.ru/page23.html