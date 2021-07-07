А вакцинированы ли участники Игр Манчаары?

С 7 по 11 июля в Горном улусе проходят Игры Манчаары. В связи с эпидемиологической ситуацией соревнования проводятся без зрителей. В Играх участвует более 1800 спортсменов.

На соревнования допускаются только получившие две дозы вакцины от коронавирусной инфекции атлеты, а также переболевшие граждане с обязательным анализом ПЦР, сделанным не менее чем за три дня до начала соревнований.

В каждой команде не менее 70% вакцинированных. Перед началом Спартакиады мандатная комиссия, в том числе Республиканского центра лечебной физкультуры, проверили участников, тренеров, медицинских работников, представителей средств массовой информации в федеральном регистре вакцинированных от COVID-19 и на предмет наличия результатов ПЦР.

В местах проживания спортсменов и других участников Игр созданы медицинские пункты и организован план маршрутизации лиц с подозрением на COVID-19.

В Горной центральной районной больнице создан резерв для оперативного развертывания круглосуточных коек инфекционного профиля в период соревнований в селе Магарас на 10 коек и в центре дополнительного образования на 20 коек. Всего на Играх Манчаары будет работать 66 медицинских работников.