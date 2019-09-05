8 сентября в Якутске отметят День города

В Год добрососедства город Якутск отмечает 387-й день рождения. В дни празднования Дня города жителей и гостей столицы ждут яркие события – концерты, выставки, ярмарки и другие праздничные мероприятия.

7 сентября в рамках празднования пройдет традиционный «Фестиваль ухи» на территории этно-усадьбы Атласовых. В этот день в местности рядом с въездной стелой «Три сэргэ» начнется посадка деревьев будущего Парка Победы.

Основные праздничные мероприятия в честь 387-летия города состоятся 8 сентября. Организаторы подготовили более ста мероприятий на всех площадях города Якутска, округах и пригородах.

Торжественное открытие Дня города под девизом «Я! Мой дом! Мой Якутск!» состоится в воскресенье в 12.00 часов на площади Ленина. Одновременно на площади Ленина начнутся выставка мото-техники «Мотокалендарь», персональная фотовыставка Надежды Строговой «Фотопленка времени», игровая программа для детей и взрослых от компании «Играякт», промо – акции компании «Кун» и «Мас игра» (настольные игры с национальным колоритом).

С торжественного открытия до самого вечера на площади Ленина пройдут концертные программы звезд якутской эстрады, известных вокальных, танцевальных и самодеятельных творческих коллективов — Екатерины и Алексея Егоровых, Государственного вокального ансамбля «Туймаада», музыкальной группы «Перекати поле», студии танца «ZAVOD», выступят артисты эстрады Kit_Jah, Куннэй, Айгылаан, Даша Лаврова с программой «Якутск — ZAVODной». Программой «С праздником, любимый Якутск!» зрителей поздравит Государственный театр эстрады.

На площади Орджоникидзе пройдут различные акции и концерты, которые откроет программа «Мин дьолум биhигэ Дьокуускай!» творческой студии «Арыллыы». Параллельно будет вестись «Ярмарка кружков» центра программного обеспечения «Статус» совместно с социальным проектом по питанию школьников «Личные кабинеты 14».

В рамках программы Центральной библиотечной сети «Читай город» пройдут пешие экскурсии в районе площади Орджоникидзе и по центру города, квесты разных уровней сложности, книжная выставка, мастер-класс по созданию открыток, посвященных Якутску, литературная площадка, якутские настольные игры, виртуальная выставка «Храмы города Якутска».

С праздничными концертами на площади Орджоникидзе выступят вокальное объединение «Кыырай», студия «Добун» Антона Иванова, музыкальная группа «ZwooQi». Для детей организована программа «Любимый город» доктора САРО.

Множество интересных творческих мероприятий ждет гостей и участников в Старом городе. Здесь пройдут фестиваль авторских идей «Созвездие мастеров» — выставка мастеров прикладного творчества (хэнд-мейд) «Деларук», выставка молодых модельеров общественной организации «Саха танаhа», мастер-классы по карвингу, скрапбукингу, сухому валянию, мыловарению, текстилю, декупажу «Формула рукоделия».

Традиционно в Старом городе пройдут различные ярмарки, интерактивная выставка коллекционеров «Старинный Якутск», концерт народных, самодеятельных коллективов, баянной песни, танцевально-развлекательная программа «Золотая осень», будет организована фотозона для памятных фотографий. И, конечно же, на территории Старого города состоится полюбившаяся горожанам и гостям столицы выставка-дегустация кулинарного искусства с участием предприятий общественного питания города Якутска.

Детские культурные мероприятия в День города, кроме площади Орджоникидзе, готовит городской Центральный парк культуры и отдыха.

Маленьких горожан и их родителей в парке ждут квест-игры, конкурс одежды «Осеннее дефиле», праздничная программа «Краски детства», конкурс рисунков на асфальте, фестиваль уличной еды «Калейдоскоп вкуса», выставка фоторабот #ярисуюпарк, программа живой классической музыки, праздничный осуохай «Дьокуускайга оhуокай».

День города по традиции завершится праздничным фейерверком. Салют начнется в 22.00 на площади Победы после юбилейного концерта в честь 20-летия «Sinet group» с участием российской музыкальной группы «Иванушки International» и певицы Максим.

Подробнее с программой празднования Дня города можно ознакомиться на сайте якутск.рф.