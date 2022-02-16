40 семей в Томмоте справят новоселье

В городе Томмоте Алданского района Республики Саха (Якутия) завершилось строительство многоквартирного дома в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в котором будут предоставлены квартиры 40 семьям, проживающим в аварийном жилищном фонде.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Пресс-службе Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха(Якутия), после проведения итоговой проверки выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

Общая площадь 5-этажного дома №6 по улице 40 лет Октября составляет 3,32 тыс.кв.м. В жилых помещениях выполнена отделка, установлено сантехническое оборудование. Гражданам будет предоставлено 40 квартир в новостройке: 24 однокомнатные, 10 двухкомнатных и 6 трехкомнатных.

По информации Пресс-службы главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), на состоявшемся на днях совещании по вопросам социально-экономического развития Алданского района глава региона Айсен Николаев поручил руководству муниципалитета в том числе проконтролировать реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Как отметил и.о. главы Алданского района Игорь Сахно, на территории муниципалитета выявлен большой объем непригодного для проживания жилищного фонда. При этом в 2021 году было возведено порядка 24 тыс.кв.м. жилья, из них 16,5 тыс.кв.м. — по программе переселения, и это рекордные для района цифры в постсоветский период.

— Работу по своевременному исполнению программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и развитию жилищно-коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры надо усилить в части контроля за качеством, а также необходимо рассмотреть вопросы компенсации затрат застройщиков на подведение инженерных сетей и благоустройство территорий, — сказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В рамках реализации этапа 2020-2021 годов республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городах Томмоте и Алдане, поселках Лебединый и Нижний Куранах введены в эксплуатацию 7 многоквартирных домов. В 2022 году запланирован ввод 14 домов на 712 квартир в Алдане, Томмоте, поселках Ленинский, Нижний и Верхний Куранах и в селе Якокит.

Как подчеркнул генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, в Республике Саха (Якутия) необходимо выполнить масштабную задачу по расселению порядка одного млн.кв.м. аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Однако важно приложить все усилия для реализации программы в полном объеме и предусмотреть возможность для ее завершения ранее установленного срока. Граждане, проживающие в аварийных домах, должны быть обеспечены новым качественным, комфортным и благоустроенным жильем.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.