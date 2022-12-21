300 тысяч мегинцам за победу на Кубке

Кубок Федерации РС (Я) по борьбе хапсагай проходил в минувшие выходные в п. Нижний Бестях в новом спортивном комплексе «Парус» имени олимпийского чемпиона Тимира Пинегина. В субботу состоялись предварительные групповые встречи, а на воскресенье оставался только пятый круг и два финала – бронзовый и золотой.

К борьбе за Кубок-2022 были допущены десять лучших команд по итогам чемпионата республики, прошедшего 9-10 апреля с.г. в Якутске. А юноши отбирались по результатам первенства республики “Эрчимэн Бэргэн”.

Согласно жеребьевке участники распределились по группам следующим образом: группа «А» – Мегино-Кангаласский, Кобяйский, Верхоянский, Усть-Алданский и Намский улусы; группа «Б» – Таттинский, Верхневилюйский, Сунтарский, Хангаласский улусы и г.Якутск.

Состав команды был укомплектован 17 борцами – 6 юношей, 5 ветеранов и 6 мужчин.

Если рассмотреть выступления каждой команды, вырисовывается следующая картина.

Вышедшие в финал мегинцы выиграли поочередно у сборной Кобяйского улуса со счетом 14:3, затем нанесли поражение команде Намского улуса – 11:6, в третьем круге буквально вырвали победу у соседей устьалданцев – 9:8, далее победили верхоянцев – 12:5.

Вторым финалистом стала, разумеется, считающаяся сохранившей все народные традиции хапсагая команда Верхневилюйского улуса со следующими результатами: Сунтарский улус и г. Якутск повержены с одинаковым счетом 11:6, после отдыха в третьем круге выиграла у таттинцев 10:7 и точно с таким же счетом уступила сборной Хангаласского улуса.

Одной из соискательниц третьего места на пьедестале почета стала команда Намского улуса: в первом круге намчане отдыхали, далее проиграли мегинцам 6:11, с неожиданно крупным счетом 13:4 выиграли у кобяйцев, с одинаковым счетом 11:6 победили устьалданцев и верхоянцев.

Вторым претендентом на призовое место стала сборная Сунтарского улуса: мои земляки уступили со счетом 6:11 верхневилюйцам, один круг отдыхали, затем выиграли три последующие встречи – с минимальным счетом 9:8 победили таттинцев и хангалассцев, затем более убедительно, со счетом 10:7 выиграли у столичной команды.

Таким образом, в первой группе команды расположились в таком порядке – Мегино-Кангаласский, Намский, Усть-Алданский, Кобяйский и Верхоянский районы. Устьалданцы выступили на этом Кубке так: выигрыш у команды Верхоянья 10:7, свободный круг, две проигранные встречи – 8:9 Мегино-Кангаласскому и 6:11 Намскому улусам, затем вновь выигрыш с минимальным просветом – 9:8 над командой Кобяйского улуса. Потенциально сильные кобяйцы проиграли мегинцам с разгромным счетом 3:14, «вытащили» победу 9:8 у верхоянцев, опять серьезный проигрыш намской команде 4:13, отдыхали, а затем по минималке уступили устьалданцам 8:9. Аутсайдером группы стала сборная Верхоянья, уступившая все четыре поединка: 7:10 – устьалданцам, 8:9 – кобяйцам, 5:12 – мегинцам и 6:11 – намцам.

Во второй группе во главе турнирной таблицы оказались команды Верхневилюйского и Сунтарского улусов, вне борьбы за медали остались Таттинский, Хангаласский и г. Якутск. Таттинская сборная выиграла два матча – 13:4 у столичных хапсагаистов и 9:8 у хангалассцев, и проиграла 8:9 сунтарцам и 7:10 верхневилюйцам. Хангалассцы в первом круге были свободными, затем уступили таттинцам 8:9, победили 10:7 команду Якутска, и вновь на табло те же цифры – 8:9 проигрыш сунтарцам и 10:7 – победа над верхневилюйцами. Столичные борцы провели, наверное, самое неудачное выступление за последние годы – они проиграли все четыре поединка: фатальное поражение от таттинцев – 4:13, чуть меньший разгромный счет 6:11 во встрече с верхневилюйцами, и два проигранных с одинаковым счетом 7:10 матча хангалассцам и сунтарцам.

Непонятно провальное выступление кобяйской команды, может, дело в том, что не все сильные представители мукучинской школы хапсагая смогли принять участие в Кубке.

Случились совершенно неожиданные исходы встреч, так, были повергнуты на ковер фавориты-верхневилюйцы Рустам Прокопьев, Платон Саввинов, Увар Тимофеев, Валерий Иванов.

Мегинцы были в ударе. И итог не заставил себя ждать. Кубок вернулся на мегинскую землю через 21 год. Кстати, избранный недавно главой улуса Дмитрий Тихонов был участником среди юношей первого Кубка в 1998 году в Борогонцах.

Итак, обладателем Кубка стали хозяева-мегинцы, все борцы получили грамоты и медали, команду наградили денежным призом в 300 тысяч рублей от главного организатора – администрации Мегино-Кангаласского улуса. Занявшая второе место сборная Верхневилюйского улуса получила в качестве приза 200 тысяч рублей от Федерации борьбы хапсагай РС (Я) (президент – Николай Иннокентьевич Румянцев). Вышедшие на третье место намским хапсагаистам были вручены 100 тысяч рублей, поступившие в призовой фонд от взносов участников.

В первый день, на торжественном открытии соревнований министр спорта республики Леонид Николаевич Спиридонов вручил знаки мастеров спорта РС (Я) Юрию Сыромятникову (Томпо), Кириллу Павлову (Сунтар), Айсену Поскачину (Кобяйский), Семену Владимирову (Таатта) и Константину Власову (Мегино-Кангаласский). Кстати, воспитанник Мукучинской ДЮСШ, ныне студент ЧГИФКИС Айсен Поскачин в свои 17 лет – чемпион РС (Я), чемпион и абсол чемпион первенства Якутии среди молодежи до 23 лет памяти Алексея Никифорова этого года.

Почетные знаки мастера “Сахаада-спорт” ветеранам якутской борьбы вручил президент Ассоциации национальных видов спорта и народных игр Александр Николаевич Ким-Кимэн. Этого высокого звания удостоились Валериан Неустроев (Якутск), Сергей Захаров (Мегино-Кангаласский), мадьыны и борец Ньургун Уваров и Петр Соломонов (оба – Хангаласский).

Боровшемуся в весе 65 кг и не имеющему ни одного проигрыша Владиславу Кривошапкину вручили сертификат от администрации улуса на жеребенка как лучшему борцу мегинокангаласской команды. Кстати, также не проиграли ни одной схватки юное дарование из Сунтара Лев Павлов и неувядаемый ветеран намской сборной Александр Румин.

Были названы лучшие хапсагаисты Кубка – ими стали Айсен Поскачин (в третий раз среди юношей), Евгений Алексеев и Александр Румин, им денежные призы по 20 тысяч рублей вручил от Федерации борьбы хапсагай президент Н.И.Румянцев.

Также Николай Иннокентьевич наградил подготовивших к Играм “Дети Азии” сборную Якутии наставников – старшего тренера Платона Саввинова и начальника команды Вячеслава Данилова. Напомним, что в августе этого года во Владивостоке якутские хапагаисты завоевали 5 золотых и 1 бронзовую медали , не дав никому повода усомниться в превосходстве родоночалаьников вида. К сожалению, на чествовании победителей Игр ”Дети Азии” они были забыты, премировали тогда только личных тренеров ребят, и хорошо, что президент Федерации восстановил справедливость.

Замечательный комментатор, статистик и историограф вольной борьбы и борьбы хапсагай, мой коллега и земляк Александр Васильевич Васильев-Кердугэн помог мне ознакомить читателей с историей Кубка.

Мегино-Кангаласский улус был обладателем Кубка первые четыре года – в 1998, 1999, 2000 и 2001 гг., и в пятый раз вернул его себе через 21 год. Всего в их активе – 5 золота, 4 серебра и 4 бронзы, 14 раз мегинская команда поднималась на пьедестал.

Сборная Якутска ныне на 10 месте, в прошлом году она была четвертой. Всего столичные хапсагаисты завоевывали 5 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей – в общем 15, так что в медальной статистике они – лучшие.

У Верхневилюйского улуса на одну медаль меньше, чем у мегинцев – у них 13 медалей, в том числе 7 золота, 3 серебра и 3 бронзы. В прошлом 2021 году они были на 8 месте.

Ставшие третьими намцы до этого выигрывали 1 золото, 3 серебра и 2 бронзы – у них всего 6 призовых мест.

Упустившие возожность встать на пьедестале сунтарцы в прошлом году бз юношей были на 5-м месте, ныне они поднялись на одну позицию вверх, в их копилке всего 5 призовых мест – 1 золото и 4 бронзы.

Сегодня моду на спортивных состязаниях диктуют телевизионщики. Благо, что НВК «Саха» проводит прямые репортажи сразу на двух каналах – на главном республиканском и на канале «Мамонт». Поэтому время проведения соревнований, их регламент зависят от запросов телевидения. И это с одной стороны хорошо, поскольку таким образом налаживаются дисциплина, точность и вежливость спортсменов, судей и организаторов. Освещением спорта сегодня благодаря различным современным девайсам и социальным сетям может заняться каждый. С соревнований по якутскому этноспорту с любой точки планеты ведет прямую интернет-трансляцию специалист Республиканского центра национальных видов спорта имени В. Манчаары Максим Суханов, кстати, удостоенный ныне звания лауреата Ассоциации «Сахаада-спорт» в номинации «Лучший спортивный журналист». Кроме того, в последние годы немалую лепту в освещение спортивных мероприятий вносят видеоблогеры, среди которых и главный редактор перешедшей в электронный формат газеты «Спорт Якутии» Александр Посельский.

Однако у этой всеобщей доступности есть и оборотная сторона. То, что каждый теперь имеет возможность побывать на любых состязаниях в любой точке мира, не отходя от своего дивана, значительно сократило количество болельщиков непосредственно на спортивных площадках. Большой удар по и так невеликой посещаемости стадионов и спорткомплексов нанес коронавирус с его пресловутым слоганом “Сиди дома”. Вот и приобщаемся теперь к спорту, лежа на диване. Остается только позавидовать организаторам чемпионата мира по футболу в Катаре, когда на финальный матч прибыли 60 тысяч аргентинцев, годами копивших деньги на перелет за океан, продавших свои дома и автомобили, чтобы насладиться его Величеством Спортом!