30 молодых семей Якутска получили социальные выплаты на приобретение жилья

Помимо льготной ипотеки, материнского капитала молодым семьям на сегодняшний день предоставляется несколько видов программ для решения жилищного вопроса. Одним из них являются социальные выплаты в размере 30-35% от стоимости жилья. Финансирование которого производится за счет федерального, республиканского и местного бюджетов.

Исполнение подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей за 1 полугодие 2021 года было рассмотрено в ходе заседания постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Якутской городской Думы.

Как сообщил директор МКУ «Департамент жилищных отношений» г. Якутска Александр Новолоков, в 2021г. норматив стоимости 1 кв.м. для расчета субсидий составил 73072 руб.

Правом получения социальной выплаты в столице республики ежегодно пользуется несколько десятков семей, их количество в разные годы варьируется от 28 до 99. На социальные выплаты в 2021г. в г. Якутске было предусмотрено порядка 60 млн. руб.

«С предусмотренным финансированием в список претендентов на получение социальной выплаты в этом году утверждены 30 семей. Из них 25 семей реализовали свои свидетельства на сумму 52 млн. руб. Всего в списке по этой подпрограмме состоят 356 семей.

В 2021 году через региональный портал госуслуг e-eakutia.ru поставлены на учет 71 семья», — уточнил Александр Новолоков.

Как он добавил, чтобы все получили социальные выплаты необходимо 500 млн. руб., чего пока нет в бюджете.

Члены комиссии единогласно приняли выступление докладчика к сведению.