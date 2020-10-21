22 октября состоится прямой эфир с организаторами конкурса «Таланты Якутии»

Всего несколько дней остается до конца заявочной кампании республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». Очень много вопросов поступает от жителей республики, которые уже подали заявку на участие, и от тех, кто еще только планирует это сделать.

Поэтому организаторы конкурса «Таланты Якутии» решили провести прямой эфир, рассказать об условиях участия в конкурсе и ответить на вопросы гостей и подписчиков аккаунта @ya_talant2020.

В прямой эфир выйдут операторы конкурса: главный специалист Отдела по управлению и прогнозированию молодежной политики Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Николай Иванов и руководитель Центра оценки и развития компетенций Высшей школы инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) Александра Турантаева.

Прямой эфир состоится 22 октября в 18:00 часов (якт.вр.) в инстаграм-аккаунте @ya_talant2020.