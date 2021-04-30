29 апреля 2021 г. в Республиканском Медиа-центре состоялась презентация проекта «100 интервью о будущем Якутии», инициированного Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) при поддержке Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Презентацию открыли студенты 3 курса Кафедры театрального искусства Арктического государственного института культуры и искусств отрывком из произведения Платона Ойунского «Сүүс сыллаах улуу былаан» (художественный руководитель курса профессор Андрей БОРИСОВ, педагог доцент кафедры Александра МУЧИНА).

Цель проекта — в преддверии празднования 100-летия образования Якутской АССР сформировать коллективное видение будущего, вдохновившись произведением «Великий столетний план» одного из основателей Республики, писателя, философа Платона Алексеевича Ойунского.

С ноября 2020 года писатели, философы, ученые, экономисты, общественные и государственные деятели в формате видеоинтервью размышляют о будущем народа, республики, о том, каким будет мир через 100 лет.

Собранные видеоинтервью на двух государственных языках Республики Саха (Якутия) будут доступны для широкого круга пользователей на портале 100интервью.рф. В 2022 году на их основе будет издана электронная книга. Далее планируется расширение Проекта — каждый может присоединиться к проекту, «включиться» в коллективное послание, оставить свою видеозапись на сайте проекта с ноября 2022 года.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр ГОГОЛЕВ в своем слове отметил, что «100 лет достаточно большой срок для человека, но насколько же и скоротечен для развития политических и правовых институтов. Это, безусловно, абсолютно иной угол зрения и об этом мы хотим рассказать в рамках нашего проекта». Напомним, комплекс мероприятий в рамках подготовки к 100-летию Якутии достаточно обширен и основывается на соответствующем решении президента страны. Понимая важность исторического события, Глава Российской Федерации В.В. ПУТИН подписал решение о том, что необходимо самым достойным образом в масштабе всей страны отметить эту дату.

«Мы часто обращаемся к первоисточникам, которые дают нам содержание того времени. Может мы не в полной мере это ощущаем, но пытаемся по-разному интерпретировать мысли тех людей, которые создавали историю. Прежде всего, это наши великие земляки, создавшие Республику — Максим Кирович Аммосов, Платон Алексеевич Ойунский, Исидор Никифорович Барахов, их единомышленники. Делегации Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), посещая улусы республики, отдают дань уважения историческим местам, связанным с их именами. Так, в начале в первой половины марта текущего года делегация парламента побывала в Таттинском улусе, в том числе посетила местность Мунха Дэлбэрийбит – это историческая родина Платона Алексеевича Ойунского. Мы также посетили места, связанные с его именем, в том числе в первой школе, где начал своё обучение маленький Платон», — рассказал Петр Гоголев.

Он также отметил, что те события, которые сформировали личности наших великих земляков очень важны для каждого из нас. Спикер подчеркнул, что сегодня не менее важно то, как в преддверии 100-летия Якутской Автономи, приоткрывая дверь ко второму столетию, мы видим будущее нашей Родины.

Вспомним слова первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича НИКОЛАЕВА: «Великий 100-летний план Платона Алексеевича Ойунского – это великолепное семистраничное произведение… Прочитав его, вы убедитесь, насколько был прозорливым один из основателей нашей республики, исключительно интеллектуально, философски смотрел, размышлял и по десятилетиям расписал, как будет развиваться наша республика вплоть до 2027 года. Он написал это произведение в 1927 году, сто лет тому назад. В этом произведении четко видны взгляды, мировоззрения, направления философских мыслей автора…».

«Михаил Ефимович Николаев, действительно, дал очень глубокую содержательно точную оценку, и мы соглашаемся с этим. Безусловно, отсюда идёт точка отсчета. Уровень предвидения поражает. Готовы ли мы сегодня, в 2021 году, также предвидеть 100 лет будущего? Однако мы не ставим такой цели, чтобы сопоставить свое видение с художественным произведением Ойунского. Тем не менее, мы сделали определённую выборку людей, которые имеют, что сказать о нашей республике, в целом, что такое развитие и какие блага духовные и материальные будут связаны с этим развитием. Насколько будут развиваться технологии, каким будет сам человек и каковы будут те системы, которые сегодня обеспечивают нашу жизнь в достаточно суровом Северном крае», — отметил спикер.

Петр Гоголев поблагодарил каждого участника проекта, идейных вдохновителей, всех, кто остался неравнодушным.

Заместитель директора Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) Василий БОРИСОВ отметил уникальность личности Платона Ойунского, что в формировании такой личности вне всякого сомнения большую роль играет воспитание и образование, культура, жизненный опыт, родители.

«Когда отдельный человек смотрит в будущее сквозь несколько десятков лет и пытается их предвидеть, какие потом будут явления, события, новые объекты – это видение будущего, скорее всего, у каждого из нас будет разным и будет отличаться. Сайт проекта, который мы делаем совместно с Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС(Я) имеет огромный потенциал в будущем стать большим историческим документом, где можно будет потом изучать наше следующее поколение. Мы осознаем и понимаем, насколько скоротечна жизнь, насколько мы с вами являемся звеном чего-то большего, системообразующего, каким-то элементом всего государства, республики, населения планеты Земля. И всё-таки, несмотря на эту скоротечность, у каждого из нас есть возможность оставить значимый след в истории своим трудом и интеллектом, культурой. Эти мысли чрезвычайно вдохновляющие, поэтому мы считаем, что наш проект обладает хорошим большим потенциалом для будущего развития», — сказал Василий Борисов.

Также на презентации проекта выступили и сами участники, с которыми уже записаны интервью: заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), отличник печати Республики Саха (Якутия), академик Академии духовности Республики Саха (Якутия), член Союза журналистов России, журналист, писатель, публицист и исследователь Олег СИДОРОВ, общественный деятель, публицист, переводчик, писатель, заместитель председателя Союза писателей Республики Саха (Якутия) Владислав ДОЛЛОНОВ, кандидат философских наук, доцент по философской антропологии и философии культуры, научный сотрудник Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Михаила Григорьевича Сафронова Алексей ПУДОВ.

В конце презентации авторы и создатели проекта «100 интервью о будущем Якутии» выразили уверенность в том, что через 100 лет нашим потомкам будет интересно, каким представлялся их мир в начале XXI века в период возникновения искусственного интеллекта, начала перехода к низкоуглеродной энергетике, частных полетов в космос, глобальных экологических проблем, пандемии коронавируса и мировой геополитической нестабильности.