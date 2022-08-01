01.08.2022
14:55
35

Красота & Здоровье

1 августа отмечается День борьбы с раком легких

Ежегодно 1 авугста отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого. Цель этого Дня – повышение уровня осведомленности населения о данном заболевании, о его влиянии на здоровье человека и общества, факторах риска, способах его выявления, профилактики и лечения.

Рак легкого является одним из наиболее часто встречающихся видов злокачественных новообразований (причем, в первую очередь, среди мужчин) и наиболее распространённой причиной смерти от онкологической патологии. Ежегодно он уносит больше жизней, чем рак молочной железы, рак толстой кишки и рак предстательной железы вместе взятые.

Методы лечения рака легких включают хирургическое лечение, облучение, химиотерапию, таргетную терапию и иммунотерапию (как в монорежиме, так и в комбинации с химиотерапией).

Симптомами рака легких могут быть кашель, кровохарканье, боль в груди, одышка. Своевременный визит к врачу и регулярные профилактические обследования могут помочь выявить болезнь на ранних стадиях и успешно ее пролечить.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх