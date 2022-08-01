1 августа отмечается День борьбы с раком легких

Ежегодно 1 авугста отмечается Всемирный день борьбы с раком легкого. Цель этого Дня – повышение уровня осведомленности населения о данном заболевании, о его влиянии на здоровье человека и общества, факторах риска, способах его выявления, профилактики и лечения.

Рак легкого является одним из наиболее часто встречающихся видов злокачественных новообразований (причем, в первую очередь, среди мужчин) и наиболее распространённой причиной смерти от онкологической патологии. Ежегодно он уносит больше жизней, чем рак молочной железы, рак толстой кишки и рак предстательной железы вместе взятые.

Методы лечения рака легких включают хирургическое лечение, облучение, химиотерапию, таргетную терапию и иммунотерапию (как в монорежиме, так и в комбинации с химиотерапией).

Симптомами рака легких могут быть кашель, кровохарканье, боль в груди, одышка. Своевременный визит к врачу и регулярные профилактические обследования могут помочь выявить болезнь на ранних стадиях и успешно ее пролечить.