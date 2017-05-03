Жители села Табага на первомайской демонстрации выделились своей задумкой

Трудовые коллективы, учащиеся Табагинской школы и жители села Табага приняли активное участие в праздничном шествии, посвященном Международному дню солидарности всех трудящихся. Село Табага в этом году выделилось своей задумкой. Слово «Табага» было сделано из шариков.

Праздник прошел на Ура!!! Все участники демонстрации получили приятные эмоции и впечатления, которые весь вечер обменивались красочными фотографиями и видео.

Администрация села благодарит всех участников демонстрации и желает всем побольше приятных эмоций.