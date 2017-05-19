Желнин: Своевременная оплата – это экономия ваших расходов за счет предотвращения оплаты пени

Заместитель председателя Общественного совета при Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия), генеральный директор ООО «Округ ТВ» Олег Желнин прокомментировал проведение Фондом капремонта акции «Прощеные дни». В эти дни жители республики имеют возможность оплатить взносы на капитальный ремонт без начисления пени. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов республики дает возможность жителям рассчитаться с накопленными долгами и сэкономить на начисленных пенях.

Таким образом, оплатив задолженность в рамках акции, собственники могут сэкономить деньги, которые в ином случае им пришлось бы направить на оплату пеней, начисленных за сформировавшиеся долги.

Уважаемые собственники! Не забывайте своевременно оплачивать взносы на капитальный ремонт. Своевременная оплата – это экономия ваших расходов за счет предотвращения оплаты пени. Во избежание наступления негативных последствий своевременно и в полном объеме оплачивайте взносы, не допуская роста задолженности.