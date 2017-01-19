Завтра в Хангаласском улусе пройдет День Федерации профсоюзов республики

20 января в г. Покровск выезжает профсоюзный десант. Цель – проведение Дня Федерации профсоюзов республики в Хангаласском улусе. Сразу по приезду рабочей группы состоится встреча с главой улуса Гаврилом Алексеевым, далее профсоюзные работники встретятся с трудовыми коллективами.

Во второй половине дня запланирован семинар-совещание для профсоюзного актива Хангаласского улуса, где будут обсуждены основные направления деятельности профсоюзных организаций – правозащитная работа, организация общественного контроля за соблюдением работодателями требований охраны труда, вопросы социального партнерства, а также организационной работы.

С 16-45 до 18.00 часов в здании администрации МР «Хангаласский улус» специалисты Федерации профсоюзов республики проведут личный прием граждан. Жители улуса смогут получить у специалистов разъяснения в вопросах соблюдения их трудовых прав, создания условий труда и т.д.

По отдельному плану будет проведена работа с профсоюзной молодежью улуса. В первой половине дня в здании администрации состоится круглый стол «Молодежь и профсоюз» с участием Молодежного совета профсоюзных организаций Хангаласского улуса. А во второй половине дня после завершения семинар-совещания для профсоюзного актива молодежь примет участие в профсоюзной эстафете, которая состоится в спорткомплексе г. Покровск.

Завершится День Федерации профсоюзов республики в Хангаласском улусе проведением собрания координационного совета организаций профсоюзов.

Профсоюзный десант возглавит председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев. В составе рабочей группы в мероприятиях Дня Федерации профсоюзов примут участие председатели республиканских отраслевых комитетов профсоюзов и специалисты аппарата Федерации профсоюзов республики.